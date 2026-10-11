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El autobús del Man City evita a los hostiles aficionados del Liverpool antes de enfrentamiento

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Manchester City logró evitar una recepción hostil de los aficionados del Liverpool al tomar una ruta alternativa hacia Anfield para su duelo de la Liga Premier el domingo.

Aficionados del Liverpool sostiene un cartel antes del encuentro ante el Manchester City en la Liga Premier en relación al escándalo de irregularidades financieras el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Jon Super)
Aficionados del Liverpool sostiene un cartel antes del encuentro ante el Manchester City en la Liga Premier en relación al escándalo de irregularidades financieras el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

El autobús del equipo del City ha sido blanco de los aficionados del Liverpool en el pasado, a medida que han crecido las rivalidades entre ambos equipos. Tras el hallazgo de culpabilidad del City por una serie de infracciones financieras, se esperaba otra bienvenida feroz.

Pero el equipo evitó en gran medida a las multitudes al tomar una carretera secundaria para entrar al estadio.

Dentro, hubo un anticipo de lo que estaba por venir cuando la alineación del City fue abucheada ruidosamente por los aficionados locales.

Los abucheos fueron aún más fuertes al saque inicial, con cánticos de “van a bajar”.

Un panel independiente determinó que el City infló artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares para ayudar a fichar a algunas de las mayores estrellas del fútbol, mientras avanzaba hacia el dominio de la Liga Premier.

El City ha apelado, pero el posible castigo podría incluir una multa enorme, deducción de puntos o incluso la expulsión de la primera divisional.

El Liverpool fue el mayor rival del City durante un periodo; en dos ocasiones quedó subcampeón de liga por un solo punto.

Hull sigue impresionando

Mohamed Belloumi ingresó desde el banquillo para mantener el impresionante inicio de temporada del Hull al rescatar un empate 2-2 ante el Everton.

El equipo recién ascendido ha perdido solo una vez esta temporada y se puso por delante poco después del descanso en el MKM Stadium gracias a Joel Helhardt.

El Everton, que enfrenta una posible venta después de que el grupo Friedkin estadounidense dijera que buscaba nuevas inversiones, reaccionó con goles de Kiernan Dewsbury-Hall y Thierno Barry para tomar ventaja de 2-1.

Pero Belloumi, que entró como suplente a los 64 minutos, encontró el gol del empate 10 minutos después de ingresar.

Regreso amargo

Oliver Glasner sufrió una derrota 3-1 en su regreso al Crystal Palace con su nuevo club, el Nottingham Forest.

Glasner se convirtió en héroe con el Palace tras ganar la Copa FA, la Community Shield y la Conference League de la UEFA como entrenador.

Se marchó al final de la temporada pasada y asumió el mando en el Forest.

El Palace reaccionó después de que Dan Ndoye adelantara al Forest en el tercer minuto en Selhurst Park.

Daichi Kamada y Jefferson Lerma marcaron para el equipo local al final de la primera mitad, y Yeremy Pino añadió el tercero tras el descanso.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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