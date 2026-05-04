El Atlético se muda a hotel "más barato" en Londres y avista a Álvarez en vuelta de semifinales

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El técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone durante una rueda de prensa, el lunes 4 de mayo de 2026. (Steven Paston/PA vía AP) AP

El delantero argentino anotó de penal el gol que le dio al Atlético el empate 1-1 en la ida de la semana pasada, pero no terminó el encuentro. No participó en absoluto en la victoria 2-0 en Valencia en La Liga de España el sábado.

Sin embargo, el exjugador del Manchester City, autor de 20 goles con el equipo esta temporada, viajó a Londres el lunes y parecía estar disponible.

“Julián Álvarez es importante en este partido. Conoce la liga inglesa muy bien, el partido de la semana pasada fue muy bueno y ojalá que pueda responder de la manera que el partido pide”, dijo Simeone sobre su compatriota.

Cambio de hotel Los jugadores del Atlético están en un hotel diferente al que se alojaron cuando vinieron para la derrota 4-0 ante el Arsenal en la fase de liga en octubre.

Le preguntaron a Simeone sobre el cambio, en medio de reportes de que el técnico lo ordenó al creer que usar la misma base podría traerles mala suerte a sus jugadores.

“Estamos mejor ahora que en octubre. Y el hotel valía más barato. Por eso cambiamos”, comentó Simeone entre risas.

Según la agencia británica Press Association, el Atleti está en el hotel de cinco estrellas Courthouse Hotel en Shoreditch, al este de Londres. En octubre, se alojaron en el Marriott Hotel de cuatro estrellas en Regents Park. Odegaard y Havertz disponibles Arsenal, que busca alcanzar su primera final de la Liga de Campeones desde 2006, se verá reforzado por la disponibilidad del capitán y volante noruego Martin Odegaard y del delantero alemán Kai Havertz. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP