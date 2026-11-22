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El argentino Leandro Paredes del Boca Juniors sostiene el trofeo mientras celebra el título de la Copa Sudamericana al derrotar en la final al Atletico Mineiro el sábado 21 de noviembre del 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Paredes se desplomó unos instantes después de que empezó a responder una pregunta de un reportero, luego de la victoria 2-0 de Boca Juniors sobre Atlético Mineiro el sábado en Barranquilla, Colombia.

“Ahora disfrutar, disfrutar de mis compañeros, agradecer por todo lo que vivimos...”, estaba diciendo cuando su mirada se perdió antes de que pudiera terminar la frase.

Cayó hacia atrás mientras el entrevistador de la cadena DSports intentaba, sin éxito, amortiguar su caída.

Paredes recibió atención brevemente en el campo antes de volver a ponerse de pie. Luego saludó a la multitud que le aplaudió mientras trotaba hacia los vestuarios.

Más tarde publicó en Instagram que estaba bien, junto a una foto suya sonriendo.

Paredes había sido sustituido a los 58 minutos.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP