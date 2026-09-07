El árbitro Chris Guccione deja el Orioles-Guardianes tras foul en la careta

El umpire de home Chris Guccione (el segundo de la izquierda) conversa con un preparador físico y otros oficiales tras recibir el impacto de un foul tip en la careta durante la segunda entrada de un partido de béisbol entre los Orioles de Baltimore y los Guardianes de Cleveland, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP