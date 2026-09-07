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El árbitro Chris Guccione deja el Orioles-Guardianes tras foul en la careta

BALTIMORE (AP) — El umpire principal Chris Guccione abandonó el partido del lunes entre los Orioles de Baltimore y los Guardianes de Cleveland después de recibir un golpe en la máscara por un foul tip en la parte alta de la segunda entrada.

El umpire de home Chris Guccione (el segundo de la izquierda) conversa con un preparador físico y otros oficiales tras recibir el impacto de un foul tip en la careta durante la segunda entrada de un partido de béisbol entre los Orioles de Baltimore y los Guardianes de Cleveland, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
El umpire de home Chris Guccione (el segundo de la izquierda) conversa con un preparador físico y otros oficiales tras recibir el impacto de un foul tip en la careta durante la segunda entrada de un partido de béisbol entre los Orioles de Baltimore y los Guardianes de Cleveland, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Guccione, quien también era el jefe del equipo arbitral, fue golpeado por una bola de foul del dominicano Angel Martínez. Permaneció cerca del plato mientras lo revisaban y, finalmente, salió caminando del terreno entre aplausos del público.

Tras una breve demora, el umpire de primera base James Jean asumió detrás del plato y el juego continuó con tres umpires. Los Orioles vencieron a los Guardianes 6-4 para poner fin a su racha de seis derrotas consecutivas.

Guccione se incorporó al cuerpo de árbitros de las Grandes Ligas en 2009. Trabajó en la Serie Mundial en 2016 y 2020.

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FUENTE: AP

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