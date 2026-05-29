El ambiente en Canadá se siente muy distinto al del vecino EEUU con la llegada del Mundial

Pancartas de la Copa Mundial de fútbol desplegadas en el puente Cambie de Vancouver, Canadá, el lunes 4 de mayo de 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP) AP

Mientras que el ambiente en torno al torneo en Estados Unidos se complica por el conflicto con Irán, las prohibiciones de viaje, las políticas migratorias y la política, Canadá contrasta con su vecino al otro lado de la frontera.

“El fútbol les pertenece a todos. No pregunta de dónde vienes, solo cómo juegas, cómo lideras y cómo reúnes a la gente", comentó Peter Augruso, el presidente de la federación canadiense de fútbol. "Es un lenguaje universal y, aquí en Canadá, se habla todos los días en nuestras escuelas, parques, centros comunitarios y estadios de costa a costa a costa”.

Todavía hay muchas críticas en Canadá en torno al Mundial, incluida la inquietud por los precios de las entradas y los costos relacionados, así como recelo por el impacto del torneo en las comunidades marginadas. Un informe de un organismo canadiense de supervisión gubernamental señaló que organizar el torneo le costará caro a los gobiernos federal y locales y estimó el gasto en 1.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el torneo es una oportunidad para que Canadá se distancie de Estados Unidos en el escenario mundial. Hay tensión por el conflicto de Estados Unidos con Irán y por la participación del equipo iraní. El país trasladó recientemente su campamento de entrenamiento de Arizona a Tijuana, México, el otro coanfitrión del evento.

También están las restricciones de viaje totales o parciales impuestas por el gobierno de Trump a visitantes de ciertos países, incluidos participantes como Irán, Haití, Costa de Marfil y Senegal, como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración. Hay preguntas sobre las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante el torneo y el posible impacto en los visitantes.

“Nuestra diversidad no nos ha diluido. Nos ha definido”, indicó Augguso durante el reciente Congreso de la FIFA en Vancouver. "En un mundo que puede sentirse dividido, Canadá es la prueba de que la diversidad no es un desafío que haya que superar, sino una fortaleza que hay que celebrar. Aquí, el mundo no solo visita: el mundo vive, trabaja, aprende y prospera junto”.

Abrirse al espectáculo

Toronto y Vancouver albergarán 13 partidos del Mundial. La ceremonia de apertura de Canadá será el 12 de junio en Toronto, previo a que la selección canadiense juegue enfrente a Bosnia y Herzegovina, con estrellas como Alanis Morissette y Michael Bublé entre quienes tienen previsto actuar.

“Cuando sales a tomar un café o incluso dentro y alrededor del hotel, la gente está emocionada", dijo el defensor Richie Laryea, jugador de la selección de Canadá y del Toronto FC de la MLS. "La gente está ansiosa por el Mundial en Toronto. Así que creo que la mayoría de la gente sabe lo grande que va a ser este momento para nuestra ciudad, pero creo que hasta que realmente esté aquí y la gente lo vea, probablemente va a dejar a todos boquiabiertos”.

Canadá disputó los Mundiales de 1986 y 2022, pero nunca ha avanzado más allá de la fase de grupos. Esta vez, la selección canadiense disputará todos sus partidos del Grupo B en casa. Tras el debut en Toronto, el equipo se trasladará a Vancouver para sus últimos encuentros de la fase de grupos, contra Qatar el 18 de junio y Suiza el 24 de junio.

“Sé que mucha gente está diciendo que el tráfico va a ser terrible y que a todos se les va a alterar la vida durante un mes, pero estoy emocionado por los partidos. Tal vez Vancouver festeje como lo hicimos cuando Canadá ganó el oro en hockey”, dijo Brent Stewart, quien recientemente pateaba un balón en un parque del área de Burnaby con amigos.

De hecho, cuando Vancouver fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, los canadienses derrotaron a Estados Unidos 3-2, lo que desató una celebración estruendosa en toda la ciudad y más allá.

¿Es Canadá una nación futbolera?

El seleccionador Jesse Marsch, ha comparado este momento con 1994, cuando la Copa del Mundo en Estados Unidos ayudó a impulsar el lanzamiento de la MLS.

“Sin la Copa del Mundo de 1994, yo no estaría aquí. No habría tenido la oportunidad de convertirme en profesional después de la universidad", dijo Marsch, nacido en Estados Unidos y con una larga carrera en la MLS. "No habría tenido la oportunidad de perseguir el objetivo de ser entrenador profesional. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos ofreciendo más oportunidades como esa para jugadores y entrenadores, para que en el futuro podamos seguir elevando el juego en este país”.

Canadá ha visto crecer el interés por el fútbol en la última década, impulsado por el Mundial femenino de 2015, así como por estrellas locales como Christine Sinclair y Alphonso Davies. El fútbol es el deporte número uno entre los jóvenes de 5 a 17 años en Canadá, según las cifras más recientes del Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute.

Marsch entiende que el desempeño de su equipo será una parte clave de cómo se verá, en última instancia, la Copa del Mundo en Canadá.

“A menudo he dicho que estos muchachos, para mí, son el recurso más increíble y el mejor ejemplo de lo que significa ser canadiense", expresó Marsch. "Y puedo hablar del multiculturalismo, de los orígenes de todos ellos, de la humildad, de la amabilidad, pero también está el hecho de que son competitivos, son fuertes y están comprometidos a hacer lo que sea necesario para asegurarse de que este verano van a estar en su mejor nivel”.

___

Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP