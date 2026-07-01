El actor y activista Danny Glover dice que tiene alzhéimer

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ARCHIVO - Danny Glover llega a los Governors Awards el viernes 25 de marzo de 2022, en el Dolby Ballroom de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

El nominado cuatro veces al premio Emmy, que cumple 80 años el 22 de julio, contó al programa “Today” y a la revista People que le diagnosticaron la enfermedad progresiva que destruye la memoria hace tres años.

“Todavía no acepto en mi mente todas sus partes", dijo Glover a la revista People. "Hay momentos en los que sigues recordando que validan el hecho de que puedes recordar cosas. Y hay momentos que nunca olvidaré”.

Más de 6 millones de personas en Estados Unidos y millones más en todo el mundo padecen Alzheimer, la forma más común de demencia.

Glover obtuvo cuatro nominaciones al premio Emmy y un Oscar honorífico en 2022. Otros reconocimientos llegaron de la NAACP y de Black Entertainment Television, y recibió nominaciones del Sindicato de Actores de la Pantalla.

Glover también se desempeñó como embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1998 a 2004. El programa se centra en la pobreza, las enfermedades y el desarrollo económico en África, América Latina y el Caribe.

FUENTE: AP