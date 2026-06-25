El 1er pick del draft AJ Dybantsa llega a Washington y está listo para levantar a Wizards

Cuando tenía unos cinco años, su padre le compró un aro de baloncesto de Spider-Man que se colocaba en la parte de atrás de la puerta de su habitación.

“Me encantaba Spider-Man cuando era niño. Así que empecé a tirar desde mi cama, empecé a tirar desde mi cama con esta pelotita en miniatura. Luego empecé a jugar en las ligas de la YMCA y terminé enamorándome del juego. Así que Spider-Man es la razón por la que amo el baloncesto”, contó Dybantsa.

Los Wizards de Washington, desde luego, están contentos de que Dybantsa se haya dedicado a este deporte y se haya comprometido con él. El equipo lo presentó el jueves en un hotel con vista al río Potomac, a aproximadamente 1 1/2 millas al sur de donde los Wizards disputan sus partidos como locales, dos días después de seleccionar en el draft de la NBA, con la primera elección global, a la estrella de 6 pies y 9 pulgadas procedente de BYU.

“Nada llega fácil, pero quiero ser una pieza del rompecabezas que forme parte de la reconstrucción. Obviamente, los aficionados de los Wizards han estado esperando durante mucho tiempo”, añadió.

Esta fue la primera vez que los Wizards eligieron primeros en el draft desde 2010, cuando seleccionaron a John Wall. Dybantsa se suma a un equipo que no ha ganado 50 partidos en una temporada desde 1979 y que, más recientemente, apenas consiguió 50 victorias en total entre las últimas tres temporadas.

En la conferencia de prensa se resolvió una incógnita. Dybantsa usó el número 3 en la universidad, pero en Washington ese número le pertenece a Trae Young. Dybantsa cambiará al número 4.

“Antes usaba el número 3, pero fui la primera selección. Quise sumar esas cosas y nos dio cuatro”, explicó.

Dybantsa promedió 25,5 puntos por partido en la universidad, convirtiéndose en el primer novato de primer año en liderar la nación en anotación desde que lo hizo su nuevo compañero, Young, en Oklahoma en la temporada 2017-18.

Los aficionados de Washington pronto tendrán la oportunidad de ver lo que Dybantsa aporta en la cancha, pero el evento del jueves fue una ocasión para conocer el tipo de persona en la que depositarán tanta esperanza. Dybantsa fue afable y seguro de sí mismo, y pareció ansioso por ponerse manos a la obra. Eso ya había quedado claro en el combine previo al draft.

“Era como un trabajo. Mi papá me decía: ‘Esta es tu primera entrevista de trabajo’. Así que decidimos arreglarnos. Fui con traje y corbata a todas y cada una de las entrevistas. La disponibilidad para los medios también fue con traje y corbata. Así que solo quería tratarlo como un trabajo de verdad”, contó.

Eso causó una gran impresión en el gerente general de los Wizards, Will Dawkins.

“Fue una primera presentación bastante divertida, solo para conocer la madurez que aporta. Damos oportunidades para hacer preguntas. A veces recibes las preguntas estándar de los muchachos. No fue el caso con AJ. Es curioso y maduro, e hizo algunas preguntas realmente profundas”, comentó Dawkins.

Dybantsa dijo que tiene la intención de graduarse de la universidad, terminando sus estudios en línea, y que tiene grandes planes sobre cómo puede marcar una diferencia fuera del baloncesto. El joven de 19 años ya ha puesto en marcha una fundación destinada a empoderar a los jóvenes.

“Mi mamá es de Jamaica, mi papá es del Congo. Vamos a empezar enviando a 20 chicos de allí a distintas universidades. Ya sea que sean universidades en el continente africano, universidades en Jamaica o universidades en Estados Unidos, vamos a intentarlo. Pero después de esas dos, vamos a expandirnos por todo el mundo. Solo queremos ayudar a niños en todo el mundo”, señaló.

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FUENTE: AP