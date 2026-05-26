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El 15to jonrón de Wood ayuda a Nacionales a vencer 6-3 a Guardianes

CLEVELAND (AP) — James Wood conectó un jonrón de dos vueltas, Keibert Ruiz pegó un sencillo de dos carreras en la segunda entrada, y los Nacionales de Washington doblegaron el martes 6-3 a los Guardianes de Cleveland.

El venezolano Keibert Ruiz, de los Nacionales de Washington, felicita al lanzador Mitchell Parker, tras el triunfo sobre los Guardianes de Cleveland, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki)
El venezolano Keibert Ruiz, de los Nacionales de Washington, felicita al lanzador Mitchell Parker, tras el triunfo sobre los Guardianes de Cleveland, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El imponente batazo de Wood, de 401 pies hacia el jardín derecho, fue su 15º jonrón de la temporada y su segundo en días consecutivos contra Cleveland, líder de la División Central de la Liga Americana. Wood lidera las Grandes Ligas con 49 carreras anotadas y ocupa el tercer lugar con 29 extrabases.

Los Nacionales lograron su cuarta victoria consecutiva y mejoraron a 19-11 como visitantes. Washington (29-27) ha superado a los Guardianes por 16-5 de forma combinada en la serie e igualó su mejor marca de la temporada al colocarse dos juegos por encima de .500.

Cade Cavalli (3-3) ponchó a siete en seis entradas y permitió una carrera con cinco hits. Mitchell Parker lanzó las últimas tres entradas y permitió un sencillo de dos carreras en la novena al novato Travis Bazzana antes de conseguir su primer salvamento de la campaña.

Ruiz conectó un sencillo productor para remolcar a Daylen Lile y Jacob Young. El venezolano anotó un bateador después con el jonrón de Wood, que amplió la ventaja de Washington a 4-0.

Cleveland se hizo presente en la pizarra en la quinta con un elevado de sacrificio del dominicano José Ramírez que impulsó a Steven Kwan.

El venezolano Andrés Chaparro añadió un sencillo de dos carreras que remolcó a Nasim Nunez y a Wood en la novena frente a Will Dion, quien debutó en las Grandes Ligas en el mismo día en que fue convocado, para ampliar la ventaja a 6-1.

El abridor de los Guardianes, Joey Cantillo (4-2), permitió cuatro carreras en dos innings, su cifra más baja de la temporada, al admitir ocho corredores en base y otorgar cuatro bases por bolas —igualando el máximo número de su carrera—, además de realizar dos lanzamientos descontrolados.

Cleveland tiene el mejor registro de la Liga Americana con 14-6 desde el 6 de mayo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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