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Ekitike se lesiona temprano en el partido de Liverpool en Brighton en la Liga Premier

BRIGHTON, Inglaterra (AP) — El delantero del Liverpool Hugo Ekitike duró menos de ocho minutos antes de salir cojeando por una lesión en la pierna izquierda en el partido de la Liga Premier del sábado contra el Brighton.

Hugo Ekitike del Liverpool ayudado a salir del campo en el encuentro ante el Brighton de la Liga Premier el sábado 21 de marzo del 2026. (AP Foto/Ian Walton)
Hugo Ekitike del Liverpool ayudado a salir del campo en el encuentro ante el Brighton de la Liga Premier el sábado 21 de marzo del 2026. (AP Foto/Ian Walton) AP

El internacional francés se lesionó en una disputa con el mediocampista del Brighton James Milner en el tercer minuto. Tras recibir atención médica, intentó seguir jugando, pero no pudo continuar y fue reemplazado por Curtis Jones.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, indicó que Ekitike sufrió un “golpe” en la pierna y que “podría jugar mañana si lo necesitara”, lo que sugiere que no se trató de una lesión grave.

Ekitike fue incluido en la más reciente convocatoria de Francia de cara a los amistosos contra Brasil y Colombia en Estados Unidos.

El Liverpool ya no contaba con los lesionados Mohamed Salah y Alisson Becker.

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FUENTE: AP

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