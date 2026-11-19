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Los insurgentes abatidos contaban con el respaldo de la vecina India, añadió. Las autoridades en Nueva Delhi no realizaron comentarios al respecto, pero Pakistán suele acusar a Afganistán e India de apoyar al Talibán paquistaní y a otros grupos armados, acusaciones que ambos países niegan.

El ejército explicó en un comunicado que los allanamientos se llevaron a cabo durante las últimas 48 horas en los distritos de Waziristán del Sur, Bannu y Tank, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

El ejército reportó la semana pasada que las fuerzas de seguridad habían abatido a 74 milicianos a lo largo de varios días en redadas contra escondites en el noroeste y en la provincia suroccidental de Baluchistán.

Las tropas estaban registrando las zonas en busca de cualquier insurgente que pudiese quedar, agregó al tiempo que prometió continuar las operaciones contra lo que describió como terrorismo respaldado desde el extranjero.

El presidente del país, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, elogiaron en comunicados independientes a las fuerzas de seguridad por eliminar a combatientes “respaldados por India” y prometieron continuar la lucha contra la insurgencia. Sharif manifestó que no se permitirá que los milicianos y sus simpatizantes propaguen la inestabilidad en Pakistán y reiteró el respaldo a las fuerzas que los combaten.

Los ataques insurgentes contra policías y fuerzas de seguridad de Pakistán han aumentado en los últimos años. Las autoridades han responsabilizado de la mayor parte de la violencia al Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, y a grupos armados aliados.

El Talibán de Pakistán es un grupo independiente, aunque aliado, del afgano, que tomó el poder en Kabul en 2021. Se cree que muchos líderes y combatientes del TTP operan desde refugios al otro lado de la frontera afgana, lo que ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP