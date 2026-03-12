Ejército israelí retira cargos a soldados acusados de agredir sexualmente a detenido palestino

La decisión cerró un caso que ha causado una amarga división en el país desde que los soldados fueron arrestados en 2024 en la famosa prisión militar de Sde Teiman, lo que provocó la indignación de miembros del gobierno de extrema derecha y de ultranacionalistas de línea dura que irrumpieron violentamente en la instalación en señal de protesta. El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró el anuncio del jueves, mientras que grupos de derechos humanos acusaron al ejército de encubrir uno de los casos más graves de abuso en la red de prisiones de guerra del país.

Sde Teiman se creó después del 7 de octubre de 2023 para retener a palestinos detenidos en Gaza durante la guerra de Israel contra el grupo armado Hamás. La instalación, de carácter hermético, ganó notoriedad rápidamente cuando empleados y palestinos liberados de la detención describieran escenas de abusos y torturas. Esas denuncias cobraron fuerza después de que un medio israelí difundiera un video filtrado que parecía mostrar a soldados agrediendo sexualmente a un prisionero palestino.

Según la acusación, se señaló a los soldados de arrastrar al palestino por el suelo, aplicarle descargas con una pistola táser y agredirlo sexualmente al introducirle un objeto afilado en el recto, lo que le causó múltiples lesiones. Fue trasladado a un hospital israelí con costillas fracturadas y traumatismo contuso en el abdomen y el pecho, y se le sometió a una cirugía por una perforación rectal antes de ser devuelto a la prisión.

El ejército indicó que se retiraban los cargos porque el video no mostraba un abuso lo suficientemente violento como para justificar una condena penal y porque se filtró indebidamente a los medios. En la decisión se añadió que la víctima había sido liberada y regresó a Gaza, lo que generó una “ausencia de certeza” de que pudiera testificar en un juicio.

“El fiscal general militar de Israel acaba de dar a sus soldados licencia para violar, siempre que la víctima sea palestina”, afirmó Sari Bashi, directora ejecutiva del Comité Público Contra la Tortura en Israel. Señaló que la decisión era “la más reciente de una larga serie de acciones que encubren abusos contra detenidos, cuya frecuencia y gravedad han empeorado desde el 7 de octubre de 2023”.

Netanyahu criticó la investigación y sostuvo que “el Estado de Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus heroicos combatientes”.

El caso le costó el puesto a la principal funcionaria jurídica del ejército en el momento de los arrestos de los soldados. La fiscal general militar, Yifat Tomer-Yerushalmi, admitió en noviembre de 2025 que aprobó la filtración del video que mostraba el presunto abuso. Ante el revuelo en el gobierno de Netanyahu, renunció abruptamente y luego desapareció, hasta que fue hallada sin teléfono en una playa de Tel Aviv tras una búsqueda frenética de las autoridades.

El teléfono, que presuntamente contenía posibles pruebas en su contra, fue recuperado posteriormente en el mar.

Desde hace tiempo se acusa a Israel de no exigir cuentas a sus soldados por delitos cometidos contra palestinos. Las denuncias se intensificaron durante la guerra en Gaza. Tel Aviv afirma que sus fuerzas actúan de acuerdo con el derecho militar y el derecho internacional, y asegura que investiga a fondo cualquier presunto abuso.

The Associated Press investigó denuncias de trato inhumano y abusos en Sde Teiman antes de la filtración del video de vigilancia.

