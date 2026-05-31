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Ejército israelí captura un castillo estratégico en Líbano en su incursión más profunda en 26 años

BEIRUT (AP) — Las tropas israelíes capturaron el domingo una montaña estratégica coronada por un castillo construido por los cruzados en el sur de Líbano, en su incursión más profunda en el país en más de un cuarto de siglo.

La toma del castillo de Beaufort, cerca de la ciudad de Nabatiyeh, se produjo tras días de intensos combates y ataques aéreos en aldeas cercanas, donde las tropas israelíes se enfrentaron a miembros de Hezbollah en la escarpada zona.

La captura del castillo supone una importante ganancia para Israel desde que la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah comenzó a inicios de marzo y mientras los dos países, que han estado en estado de guerra desde que Israel fue creado en 1948, mantienen conversaciones directas en Washington.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, publicó una fotografía en X en la que se veía a soldados israelíes caminando delante del castillo. Las tropas israelíes controlaron el castillo durante 18 años, hasta que se retiraron de Líbano en 2000.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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