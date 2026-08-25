americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ejército de EEUU mata a 4 personas en ataque a bote presuntamente ligado a narcotráfico en el Caribe

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el martes una embarcación presuntamente utilizada para el contrabando de drogas en el mar Caribe, abatiendo a cuatro personas mientras el gobierno del presidente Donald Trump continúa con su campaña de varios meses contra el tráfico de drogas en Latinoamérica.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante el foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matias Delacroix)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante el foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matias Delacroix) AP

El 68vo ataque en la ofensiva de las fuerzas estadounidenses elevó a por lo menos 227 el número de muertos desde que Washington comenzó a apuntar contra quienes denomina “narcoterroristas” hace casi un año. Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre ataques en el océano Pacífico y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que su ofensiva estuvo dirigida contra presuntos traficantes de drogas a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

El ejército no aportó pruebas de que la embarcación llevara drogas a bordo. Un video publicado en la red social X mostraba lo que parecía una embarcación en movimiento seguida de un destello.

El ataque del martes ocurrió apenas dos días después de que las fuerzas armadas abatieron a dos personas a bordo de una embarcación sospechosa de traficar drogas en el Pacífico. Dicha ofensiva puso fin a una pausa de más de dos meses en la campaña de Estados Unidos contra presuntos contrabandistas.

El gobierno de Trump busca concretar acuerdos con varios países de Latinoamérica para extender su ofensiva a tierra. Durante una visita a Panamá hace unas semanas, el secretario de Defensa Pete Hegseth señaló que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales dentro de su territorio. Guatemala negó que hubiera alcanzado un acuerdo de este tipo. Ecuador puso en marcha misiones similares con Estados Unidos en marzo.

Trump ha dicho que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y combatir las sobredosis que cobran vidas de estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido poca evidencia para respaldar las afirmaciones de que está matando a contrabandistas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado, Marco Rubio, llega con la ministra de Asuntos Exteriores austriaca Beate Meinl-Reisinger --quien no aparece en la foto-- a la Sala del Tratado del Departamento de Estado, el 11 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Tierney L. Cross)

MARCO RUBIO GANA TERRENO RUMBO A 2028: supera a Vance frente a varios posibles candidatos demócratas

Por Redacción América Noticias Miami
censo de eeuu identifica mas de 24 mil votos de no ciudadanos en analisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Por Redacción América Noticias Miami
florida: byron donalds y ashley moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el senado

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

Destacados del día

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Un operador trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes 21 de agosto de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Caída del precio del petróleo ayuda a calmar los mercados de acciones y bonos

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter