¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

Un nombre prácticamente desconocido para buena parte de los cubanos ha comenzado a ganar relevancia tras una investigación que lo sitúa cerca de uno de los círculos más reservados del poder en Cuba: Senén Casas Más , hijo y sobrino de dos históricos generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Una investigación publicada por Martí Noticias y presentada por el periodista Mario J. Pentón vincula a Casas Más con estructuras de seguridad y logística cercanas a Alejandro Castro Espín , hijo de Raúl Castro y una figura históricamente relacionada con los aparatos de seguridad del Estado.

Según las fuentes citadas en el reportaje, Casas Más habría acompañado a Castro Espín en más de 40 viajes internacionales , incluidos desplazamientos a Rusia, China, Francia y Panamá.

La investigación sostiene además que esos movimientos se habrían realizado utilizando pasaportes diplomáticos del Ministerio del Interior (MININT) .

Los señalamientos proceden de fuentes e investigadores citados por el medio. Hasta el momento, Casas Más y otras personas mencionadas en el reportaje no han respondido públicamente a esas afirmaciones.

Uno de los principales elementos revelados por la investigación es la frecuencia con la que Casas Más habría viajado al extranjero junto a Alejandro Castro Espín.

El investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, aseguró haber tenido acceso a información procedente de la isla que permitiría reconstruir parte de esos desplazamientos.

Según su versión, los registros muestran más de 40 misiones internacionales en las que Casas Más habría acompañado al hijo de Raúl Castro.

Entre los destinos mencionados aparecen Rusia, China, Panamá y Francia, países de importancia política, diplomática o estratégica para La Habana.

El contenido y los objetivos específicos de esas misiones no han sido divulgados públicamente.

Un funcionario con escasa exposición pública

Pese a los viajes y responsabilidades que le atribuyen las fuentes, Casas Más ha mantenido un perfil extremadamente discreto.

Su nombre no suele aparecer entre las figuras públicas de la diplomacia cubana ni entre los principales funcionarios visibles del Gobierno.

Precisamente esa combinación —escasa presencia pública y supuesto acceso a misiones internacionales de alto nivel— es uno de los aspectos que despertó el interés de la investigación.

El reportaje lo presenta como una figura de confianza dentro de un entorno relacionado con seguridad, logística y operaciones internacionales.

Un apellido profundamente ligado a las Fuerzas Armadas

La relación de Senén Casas Más con la cúpula cubana también tiene un componente familiar.

Es hijo del fallecido general de división Senén Casas Regueiro y sobrino del también fallecido general de cuerpo de ejército Julio Casas Regueiro.

Su padre perteneció a la generación histórica vinculada a la lucha revolucionaria y posteriormente ocupó importantes responsabilidades dentro del Estado.

Fue combatiente del II Frente Oriental Frank País, jefe del Estado Mayor General de las FAR, viceministro primero de las Fuerzas Armadas y posteriormente ministro de Transporte.

Falleció en 1996.

Su tío llegó a dirigir las Fuerzas Armadas

El peso político y militar de la familia se extendió también a su tío, Julio Casas Regueiro.

Durante décadas fue una de las figuras de mayor confianza de Raúl Castro dentro de la estructura militar.

En 2008 asumió como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, después de que Raúl Castro dejara esa responsabilidad tras convertirse formalmente en presidente.

Julio Casas Regueiro también estuvo estrechamente relacionado con el desarrollo del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas y con presencia en sectores estratégicos de la economía cubana.

¿Cuál sería su relación con Alejandro Castro Espín?

La investigación sitúa a Senén Casas Más específicamente dentro del entorno de Alejandro Castro Espín, único hijo varón de Raúl Castro.

Castro Espín ha estado relacionado durante años con estructuras de inteligencia y seguridad nacional.

El reportaje sostiene que Casas Más habría desempeñado funciones de apoyo y acompañamiento durante numerosas misiones internacionales.

No obstante, la información publicada no establece públicamente cuál sería su cargo exacto, qué responsabilidades oficiales tendría ni cuál era su función concreta en cada desplazamiento.

Otros nombres aparecen en las misiones internacionales

La investigación también menciona a otros funcionarios que supuestamente formaban parte de este círculo.

Uno de ellos es el mayor Alaim Peña Santiesteban.

Otro es el coronel Juan Francisco Arias Fernández, descrito por las fuentes como un funcionario relacionado con cuestiones de seguridad nacional y ciberseguridad.

Según Domínguez, Arias Fernández habría acompañado a Casas Más en cerca de 30 misiones internacionales.

La investigación no proporciona documentación pública suficiente para establecer de manera independiente las funciones desempeñadas por cada integrante durante esos viajes.

La relación de Senén Casas Más con Ana Hurtado

Otro aspecto que ha incrementado la exposición pública de Casas Más es su relación con la activista española Ana Hurtado Martínez, conocida por su defensa pública del Gobierno cubano.

Según la información publicada, ambos habrían contraído matrimonio durante 2025.

La relación ha llamado la atención precisamente por la combinación entre el perfil político público de Hurtado y la supuesta cercanía de Casas Más con el entorno de Alejandro Castro Espín.

Hurtado participa frecuentemente en debates y actividades internacionales relacionadas con Cuba y mantiene una postura abiertamente favorable al sistema político de la isla.

Ana Hurtado habría iniciado trámites para residir en Cuba

El investigador citado por Martí Noticias sostiene además que Hurtado habría comenzado trámites para establecer su residencia permanente en Cuba.

También le atribuye largas estancias en La Habana, principalmente en zonas de Plaza de la Revolución y Playa.

La investigación menciona asimismo viajes frecuentes de Hurtado a México y Venezuela.

Algunos desplazamientos hacia territorio venezolano se habrían producido mediante rutas aéreas oficiales entre Caracas y La Habana, según las fuentes del reportaje.

El costo de las misiones también genera interrogantes

Luis Domínguez cuestionó además quién financia los numerosos viajes atribuidos a este grupo.

Según el investigador, los pasajes, alojamientos y demás gastos asociados a las misiones serían cubiertos con recursos públicos del Estado cubano.

“Tanto Senén Casas como el resto de los que lo acompañan en estas misiones al extranjero acumulan cientos de vuelos”, sostuvo.

La investigación no aporta, sin embargo, cifras oficiales sobre el costo total de esos desplazamientos ni documentos presupuestarios que permitan cuantificar cuánto dinero habría destinado el Estado a las operaciones.

Un círculo reservado dentro de la estructura de poder cubana

La información publicada dibuja el perfil de un funcionario cuya relevancia no estaría determinada por su exposición pública, sino por su proximidad a una familia históricamente vinculada a la estructura militar cubana y su presunta relación de confianza con Alejandro Castro Espín.

Su padre y su tío ocuparon posiciones fundamentales dentro de las Fuerzas Armadas, mientras él habría desarrollado una trayectoria mucho más discreta.

La investigación abre ahora interrogantes sobre qué cargo ocupa realmente Senén Casas Más, qué funciones desempeñó durante decenas de viajes internacionales y cuál es exactamente su papel dentro de las estructuras vinculadas a Alejandro Castro Espín.

Hasta el momento, Casas Más, Castro Espín y otros funcionarios mencionados no han ofrecido públicamente su versión sobre los señalamientos contenidos en el reportaje.