BBC

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump presentó el lunes una demanda contra la BBC en la que solicita 10.000 millones de dólares en daños, acusando a la televisora británica de difamación y de prácticas comerciales engañosas e injustas.

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
La demanda acusa a la BBC de transmitir una "representación falsa, difamatoria, engañosa, denigrante, incendiaria y maliciosa del presidente Trump", en lo que fue "un descarado intento por interferir e influir" en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Acusó a la BBC de "unir dos partes completamente separadas del discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021" con el fin de "representar deliberadamente de manera incorrecta el significado de lo que dijo el presidente Trump".

La BBC se había disculpado el mes pasado con Trump por la edición del discurso. Perola cadena rechazó las afirmaciones de que hubiera difamado al mandatario, después de que el presidente amenazó con emprender acciones legales.

El presidente de la BBC, Samir Shah, había calificado la edición como un "error de juicio", lo que provocó las renuncias del principal ejecutivo de la BBC y de su directora de noticias.

El discurso tuvo lugar antes de que algunos de los seguidores de Trump irrumpieran en el Capitolio federal mientras el Congreso se disponía a certificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020, el cual Trump alegó falsamente que le había sido robado.

Días antes de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, la BBC había transmitido un documental titulado "Trump: ¿Una segunda oportunidad?". En la emisión de una hora de duración unió tres citas de dos secciones del discurso pronunciadas con casi una hora de diferencia para armar una sola declaración en la que Trump parecía instar a sus seguidores a marchar con él y "luchar con todo". Entre las partes eliminadas había una sección en la que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

