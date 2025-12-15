americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Delegación de paz colombiana rechaza paro armado del ELN en protesta por "amenazas" de Trump

BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional rechazó el lunes el paro armado declarado por los insurgentes en todo el país, que pretende restringir la movilidad de la población, en respuesta a las “amenazas de intervención imperialista” de Estados Unidos.

El ELN, en armas desde 1964, declaró el paro armado desde el 14 hasta el 17 de diciembre y advirtió a la población no mezclarse con militares ni moverse por carreteras o ríos navegables.

“La delegación del gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN rechaza, como siempre lo ha hecho, la decisión del ELN de realizar un paro armado nacional que sólo afecta a las comunidades", indicó la delegación en un comunicado.

El gobierno mantiene suspendidas las negociaciones de paz desde enero en rechazo a una incursión violenta del ELN en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, durante enfrentamientos con un bando enemigo.

El ELN anunció el paro armado en un comunicado argumentando que protesta por las "amenazas de intervención imperialista en nuestro país, como una nueva fase del plan neocolonial de (Donald) Trump que pretende hundir aún más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe”.

El gobierno estadounidense mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe frente a Venezuela que sustenta como una forma de atacar a narcotraficantes. Desde septiembre ha atacado embarcaciones señaladas de presuntamente llevar narcóticos y han muerto más de 80 personas en las operaciones.

“La protesta contra las medidas del gobierno norteamericano que se dirige contra las comunidades en el territorio carece de todo sentido”, afirmó la delegación gubernamental.

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, también ha reclamado al ELN que con el paro armado no está amenazando a Trump sino a los pobladores.

La víspera Petro pidió desde la red social X a la población celebrar las festividades de Navidad sin miedo y ordenó a las fuerzas militares “atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”.

El general Juan Carlos Correa, subjefe de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares, dijo el lunes a la prensa que aumentaron su despliegue a nivel nacional ante la amenaza del ELN, especialmente en las áreas donde tienen mayor injerencia como Chocó, en el Pacífico, Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela.

“Sin embargo, ellos tienen capacidad de moverse en todo el territorio, como lo que pasó en Santander, porque un acto terrorista lo hace un sujeto solamente con una moto ya preparada con explosivos”, dijo Correa en referencia a un explosivo detonado en un peaje en la madrugada del lunes, que hirió a una funcionaria del peaje.

El ELN tiene presencia en más de 200 municipios —de los 1.103 que tiene el país—, según la estatal Defensoría del Pueblo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter