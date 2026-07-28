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Ejército de EEUU afirma que frustró un ataque con misiles de Irán en contra de sus tropas

WASHINGTON (AP) — Irán ha lanzado múltiples misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, poniendo fin a una breve pausa en los combates mientras los mediadores intentan llevar a ambas partes de regreso a la mesa de negociaciones, informó el ejército de Estados Unidos el martes.

Jóvenes a bordo de motocicletas a lo largo de la orilla mientras un tractor saca equipo del agua y al fondo se pueden ver buques mercantes aparentemente anclados en el estrecho de Ormuz, el lunes 27 de julio de 2026, en Bandar Abbas, Irán. (Razieh Poudat/ISNA vía AP)
Jóvenes a bordo de motocicletas a lo largo de la orilla mientras un tractor saca equipo del agua y al fondo se pueden ver buques mercantes aparentemente anclados en el estrecho de Ormuz, el lunes 27 de julio de 2026, en Bandar Abbas, Irán. (Razieh Poudat/ISNA vía AP) AP

Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, indicó el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales, añadiendo que las fuerzas estadounidenses “se mantienen atentas y en un alto estado de preparación”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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