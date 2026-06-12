Ejército de Ecuador dice que dos militares resultan heridos en choque con grupo armado irregular

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En un comunicado, esa institución precisó que durante un patrullaje de rutina los soldados fueron atacados a bala "por grupos civiles armados”, ante lo cual la patrulla respondió. La información no identificó a los agresores.

Destacó que los soldados heridos estaban siendo evacuados para que reciban atención médica. Agregó que entre los atacantes “presumiblemente existiría personal fallecido y herido”.

El hecho se produjo en el sector de Cascales, una zona selvática a unos 180 kilómetros al este de Quito, señaló. Ese lugar está a menos de 90 kilómetros de la frontera con Colombia.

Desde inicios del 2004, el gobierno de Ecuador declaró conflicto armado interno para hacer frente a grupos del crimen organizado dedicados especialmente al narcotráfico, minería ilegal y otros delitos. Ello permitió la acción conjunta de militares y policías para el control de la seguridad interna.

Los militares ecuatorianos en los últimos meses mantienen permanentes acciones en contra de grupos dedicados a la extracción minera ilegal, especialmente de oro, la que se ha detectado en buena parte del país.

En mayo del año pasado, 11 militares murieron a manos del grupo colombiano irregular Comandos de la Frontera que, según las autoridades ecuatorianas, integran disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que operan en los departamentos de Putumayo y Nariño, al sur colombiano, en actividades de narcotráfico y minería ilegal.

También en marzo de ese año una emboscada en una zona fronteriza con Colombia dejó un militar muerto y cuatro heridos. FUENTE: AP

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