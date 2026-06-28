Ejército colombiano rescata a 17 comuneros indígenas en el norte de Colombia

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El rescate se realizó durante un operativo militar, luego que familiares de los afectados denunciaron el hecho, presuntamente motivado por un conflicto entre clanes de la zona de Rioacha, en el departamento caribeño de La Guajira, señaló un reporte de la institución militar. No se identificó a los grupos involucrados.

Los conflictos entre comunidades indígenas suelen producirse en esa y otras zonas del país por disputas de control territorial entre familias y clanes provocando desplazamientos de grupos. La situación se agrava por las precarias condiciones de vida y la penetración de grupos armados ilegales, han advertido la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.

Entre los rescatados se encontraban siete menores, de los cuales dos presentaban “un delicado estado de salud” —una de ellas por herida de arma de fuego—, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica hospitalaria, agregó el reporte.

Durante el confinamiento, el grupo no había recibido alimentos ni agua por lo que presentaban un “severo estado de deshidratación”, destacó la institución.

El Ejército indicó además que, según testimonios del grupo, una menor de nueve meses habría fallecido por deshidratación días antes del rescate, sin embargo, las autoridades no precisaron si el cuerpo fue ubicado.

Los afectados fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo para el “restablecimiento de sus derechos”, declaró el comandante del batallón de la zona, teniente coronel Óscar Castellanos.

Las autoridades no informaron sobre la situación legal de los autores del hecho. FUENTE: AP