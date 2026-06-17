Ejecutivos de IA acuden a la cumbre del G7 mientras Europa busca límites al dominio de EEUU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, en la ceremonia oficial de recepción para la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el lunes 15 de junio de 2026. (Isabel Infantes, Pool Foto via AP) AP

Las guerras en Irán y Ucrania han dominado las conversaciones en la cumbre del Grupo de los Siete de las principales naciones industrializadas esta semana, pero la IA tendrá su momento en el último día de la reunión.

En un inusual encuentro de líderes de la industria de la IA, se prevé que los líderes de tres de las empresas de IA más poderosas —el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis; y el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei— asistan a un almuerzo de trabajo con el tema “Garantizar un despliegue seguro, rápido y eficaz de la inteligencia artificial”.

También asistirán los responsables de laboratorios de IA más pequeños, como el canadiense Cohere AI, el francés Mistral, el alemán Black Forest Labs, el italiano Domyn, el japonés Sakana AI y Synthesia, con sede en Reino Unido.

En Europa, la desconfianza hacia las empresas estadounidenses que dominan la IA y otros ecosistemas tecnológicos se ha hecho notar en la Comisión Europea, que este mes presentó un paquete de soberanía tecnológica con planes para impulsar la IA desarrollada en el continente, y en el Vaticano, donde el papa pidió el mes pasado una regulación sólida de la inteligencia artificial.

Muchos fuera de Estados Unidos también prestaron atención la semana pasada cuando Anthropic retiró sus modelos de IA más avanzados, Fable 5 y Mythos 5, para cumplir una orden del gobierno de Trump que citaba una preocupación de seguridad nacional no especificada. El gobierno de Estados Unidos prohibió que cualquier persona que no fuera estadounidense, ya estuviera dentro o fuera de Estados Unidos, accediera a los modelos, lo que obligó a la empresa a suspender el acceso a todos los clientes.

El episodio puso de relieve cómo Europa, Canadá u otros países “pueden quedar en una posición extremadamente vulnerable” si se les corta el acceso a modelos avanzados de IA, señaló Zach Meyers, director de investigación de CERRE, un centro de estudios con sede en Bruselas.

“Hay una ansiedad general sobre el estado de Europa, el hecho de que dependemos de otros países para una infraestructura estratégica bastante importante y el deseo de hacer algo al respecto, sea lo que sea”, indicó Meyers.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, aludió al caso de Anthropic camino a la reunión del G7 y les dijo a periodistas durante una escala en Irlanda que esto pone de relieve la necesidad de “desarrollar y diversificar”.

La soberanía requiere “acceso sin trabas a la IA”, afirmó en un discurso en Dublín.

A principios de este mes, Canadá anunció un plan para ayudar a potencias medianas o países afines a desarrollar una alternativa a los grandes actores de la IA. Unos días antes, Trump firmó un decreto presidencial que esboza un marco de supervisión de los sistemas avanzados de IA.

El G7 es una oportunidad para que líderes empresariales y políticos interactúen entre sí sobre los riesgos y beneficios de la IA, mientras los países buscan aprovechar la tecnología para impulsar sus economías y avanzar sus objetivos geopolíticos.

La soberanía digital ha sido durante mucho tiempo una causa para el anfitrión de la reunión del G7, el presidente francés Emmanuel Macron. Su gobierno incluso ha empezado a exigir que los funcionarios públicos dejen de utilizar Zoom y Microsoft Teams en favor de un sistema de videoconferencia desarrollado en el país.

Aidan Gomez, director ejecutivo de Cohere, que compró la startup alemana de IA Aleph Alpha a principios de este año, afirmó que el enfoque de la empresa en el G7 era “ampliar nuestras alianzas de ecosistemas de IA soberana más allá de Canadá y Alemania para incluir a todas las naciones —y empresas— del G7, estableciendo un estándar global que garantice la propiedad de los modelos, los datos y la capacidad de cómputo local”.

El G7 lo integran Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido. Brasil, India, Kenia y Corea del Sur estuvieron entre los países invitados a participar en algunas discusiones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP