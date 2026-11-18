Al menos 92 personas murieron cuando un terremoto sacudió el rascacielos parcialmente construido el 28 de marzo de 2025, que iba a albergar la Oficina Estatal de Auditoría. Fue el único edificio en Tailandia que se derrumbó por completo debido al sismo de magnitud 7,7, cuyo epicentro se ubicó en la vecina Myanmar.

La torre estaba siendo construida por una empresa conjunta entre China Railway No. 10 (Thailand) e Italian-Thai Development. Directivos de ambas compañías también enfrentan procesos separados por presuntas irregularidades relacionadas con el colapso del edificio.

China Railway No. 10 (Thailand) y su director, Zhang Chuanling, fueron declarados culpables de violar la Ley de Empresas Extranjeras de Tailandia al utilizar accionistas tailandeses para ocultar la propiedad extranjera de la empresa y operar un negocio de construcción sin el permiso requerido. El Tribunal Penal de Bangkok multó a la empresa y a Zhang con 1 millón de baht (29.450 dólares) a cada uno y condenó a Zhang a tres años de prisión, además de ordenar a la empresa que cese sus operaciones.

China Railway No. 10 (Thailand) es una filial registrada en Tailandia de China Railway No. 10 Engineering Group, parte del grupo estatal chino China Railway, que opera a nivel internacional.

La actuación del tribunal se produce tras el aumento de la preocupación pública por la influencia china sobre los negocios locales, especialmente mediante el uso de ciudadanos tailandeses como intermediarios para ocultar la verdadera propiedad. En algunos casos, la inquietud se extiende a la sospecha de que esas empresas sean fachadas para actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y estafas en línea.

La participación de empresas chinas en el derrumbe del edificio y en otros accidentes relacionados con la construcción ha atraído una atención considerable. El otro accidente más destacado ocurrió en enero de este año en una línea que forma parte de un proyecto ferroviario de alta velocidad tailandés-chino que conecta la capital con el noreste de Tailandia. Al menos 32 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando una grúa cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento.

Italian-Thai Development también fue el contratista del proyecto ferroviario, y una empresa china se encargó del diseño y de la supervisión de la construcción.

Tras el accidente del tren, el embajador de China en Tailandia, Zhang Jianwei, afirmó que China exige a sus empresas cumplir las normas cuando participan en proyectos en el extranjero, y que Beijing está dispuesta a “orientar a las empresas chinas para que cooperen activamente con la investigación de las autoridades tailandesas”.

El caso judicial del miércoles también concluyó con la declaración de culpabilidad de tres accionistas tailandeses por actuar como testaferros de China Railway No. 10 (Thailand). Dos fueron condenados a seis años de prisión cada uno y multados con 2 millones de baht (58.900 dólares), mientras que el tercero recibió una pena de tres años de cárcel y una multa de 1 millón de baht (29.450 dólares). Sin embargo, el tribunal redujo sus condenas y sus multas en una quinta parte después de que confesaran los delitos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP