ARCHIVO – En esta foto de archivo del 12 de junio de 2013, el reportero de The Associated Press Michael Graczyk aparece fuera de la Unidad Huntsville antes de presenciar la ejecución del asesino confeso Elroy Chester en Huntsville, Texas. (AP Foto/Pat Sullivan, Archivo) AP

Eran las 6 de la tarde del jueves —una campana de una iglesia cercana marcaba la hora— cuando yo y otros testigos subimos los escalones de concreto para entrar en la Unidad Huntsville, del Departamento de Justicia Penal de Texas, con más de un siglo de antigüedad. Nos condujeron a una oficina de recepción por lo que normalmente es un periodo muy breve, para esperar el corto trayecto hasta la cámara de ejecución y ver morir al asesino condenado Reinaldo Dennes.

Un gran reloj del estado de Texas en una pared iba marcando el paso del tiempo. Hacia las 6:20 de la tarde, todavía no nos habíamos movido.

Sabía que, probablemente, se había producido una de dos situaciones: que Dennes estuviera resistiéndose a los intentos del equipo de ejecución de insertarle un par de agujas intravenosas en los brazos, o que dicho equipo tuviera dificultades para encontrar una vena adecuada para las agujas.

Treinta minutos después, cuando los agentes penitenciarios nos condujeron a la cámara, Dennes parecía dócil. Tenía los ojos cerrados y la cabeza apuntando hacia el techo. Su ropa blanca de prisión no estaba desarreglada y no se le aplicaron sujeciones adicionales en la cabeza, lo que significaba que no había indicios de forcejeo.

He visto a lo largo de los años toda clase de declaraciones finales y reacciones de reclusos condenados que hablaron en idiomas extranjeros, rezaron, recitaron poesía, cantaron, maldijeron, expresaron amor, insistieron en su inocencia o reconocieron su delito, e incluso uno que contó un chiste.

Dennes no se parecía a ningún otro.

El alcaide le preguntó si tenía una declaración final y Dennes habló de estar “extremadamente bendecido” por el amor de “el padre” y expresó su deseo de que su familia y seres queridos “lleguen a conocer este gran regalo y la gran gracia de Dios el padre”.

Le dijo al alcaide: “Adelante”. Casi de inmediato, cuando comenzó el procedimiento, su actitud cambió.

“¡El dolor!”, exclamó. “¡Adelante! ¡Adelante!”

Durante casi tres minutos —y de pie allí, garabateando notas con furia, me pareció mucho más— Dennes gimió repetidamente.

“¡Llévame, padre! ... ¡Llévame en tus brazos! ... ¡Llévame, padre!” En ocasiones intercalaba sus gritos con obscenidades, un gruñido y luego gemidos. Su pierna derecha “me está matando”, dijo, comparando la sensación con un calambre.

“No creo que esto sea normal”, comentó en un momento.

En eso, tenía razón. He escuchado a reclusos decir que el fármaco letal estaba caliente o frío, que podían olerlo o saborearlo, o que dolía.

Fue declarado muerto a las 7:08 de la tarde, después de ser examinado por un médico.

Funcionarios penitenciarios de Texas dijeron que el equipo de ejecución tuvo dificultades para encontrar venas adecuadas. La portavoz Amanda Hernandez indicó que, tras repetidos intentos fallidos —no pudo decir cuántos— los técnicos encontraron una vena en el pie izquierdo de Dennes y otra en el lado izquierdo del cuello que respondieron a las agujas intravenosas.

Yo no podía ver. Sus pies estaban cubiertos por una sábana y solo el lado derecho de su cuello era visible para quienes estábamos como testigos.

Los sitios de inyección coincidían con los procedimientos del sistema penitenciario, añadió Hernandez. Los sitios alternativos se han utilizado en ejecuciones anteriores, aunque la necesidad de hacerlo es relativamente rara.

Hernandez también sugirió que Dennes pudo haber estado fingiendo, al señalar que se había quejado de dolor en zonas donde no se intentó ninguna inyección.

Como reportero, me gustaría averiguar la verdad sobre el asunto. Pero no hay manera de saberlo con certeza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP