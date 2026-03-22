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Eintracht Frankfurt deja fuera a Götze y pierde 2-1 el derbi ante Mainz

BERLÍN (AP) — Eintracht Frankfurt dejó fuera al mundialista Mario Götze y perdió el domingo 2-1 ante su rival local Mainz en su derbi de la Bundesliga.

Paul Nebel del Mainz celebra con sus compañeros Nelson Weiper y Nikolas Veratschnig en el encuentro de la Bundesliga ante el Eintracht Frankfurt el domingo 22 de marzo del 2026. (Marc Schueler/dpa via AP)
Paul Nebel del Mainz celebra con sus compañeros Nelson Weiper y Nikolas Veratschnig en el encuentro de la Bundesliga ante el Eintracht Frankfurt el domingo 22 de marzo del 2026. (Marc Schueler/dpa via AP) AP

Paul Nebel anotó los dos goles de Mainz, incluyendo el tanto de la victoria a los 89 minutos para desatar celebraciones desenfrenadas y propinarle a Frankfurt su segunda derrota bajo el nuevo entrenador Albert Riera.

Nebel abrió el marcador a los seis minutos antes de que Nathaniel Brown respondiera por Frankfurt al 20; luego, Nebel envió a la red el rebote después de que el arquero de Frankfurt, Michael Zetterer, atajara el cabezazo de Nelson Weiper.

La ausencia de Götze provocó preguntas para Riera antes del inicio, cuando el técnico español preguntó cuál de sus jugadores debería dejar su lugar al exastro alemán para incluirlo en la convocatoria, después de que Arthur Theate, Can Uzun, Younes Ebnoutalib y Ansgar Knauff se recuperaran de sus lesiones.

“Dígame un jugador”, desafió Riera a su entrevistador previo al partido en la cadena DAZN. “Si pudiera llevar a 21 jugadores, él estaría incluido”, afirmó. “Mario también tuvo algunos problemas físicos durante la semana y no siempre estuvo al 100%. Y tuve que tomar una decisión sobre quiénes son los mejores jugadores para el banquillo”.

Götze, quien anotó el gol con el que Alemania ganó el Mundial en 2014, ha tenido poca participación con Frankfurt esta temporada: suma 18 apariciones en la liga en 27 jornadas y solo completó un partido entero de la Bundesliga. No jugó en los dos últimos encuentros de Frankfurt y parece haber perdido peso bajo Riera en comparación con el entrenador anterior, Dino Toppmöller, quien fue despedido en enero.

La victoria de Mainz lo elevó a seis puntos por encima de St. Pauli en la zona de descenso, antes de que el equipo de Hamburgo juegue contra el Freiburg.

También más tarde, Stuttgart tiene la oportunidad de subir al tercer puesto al visitar al Augsburg.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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