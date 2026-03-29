Egipto ordena cerrar comercios de noche para ahorrar electricidad debido a la guerra

Los postes de luz son apagados para ahorrar electricidad en El Cairo, Egipto, el 28 de marzo del 2026. (AP Photo/Khaled Elfiqi) AP

El gobierno impuso el sábado nuevos horarios de cierre en todo el país para tiendas, restaurantes y cafés, ordenándoles cerrar temprano e interfiriendo con su capacidad de operar durante horas críticas.

“Es ruinoso”, afirmó Youssef Salah, dueño de un café en El Cairo. “Nos priva de nuestro horario de mayor actividad”.

Es una de una serie de medidas que el gobierno ha adoptado en las últimas semanas para mitigar las consecuencias de la guerra que ha sacudido Oriente Medio y la economía mundial. Aunque Egipto no es parte del conflicto, el país árabe más poblado es uno de los más afectados por las repercusiones de la guerra, incluidos el aumento de los precios del petróleo y la interrupción de rutas marítimas.

Los cierres tendrán repercusiones graves en cientos de miles de pequeños negocios que se encuentran en casi todas las calles, callejones y pasajes del país. Algunos de ellos —incluidos muchos restaurantes, juguerías y cafés— suelen operar sin parar.

Salah, el dueño del café en el barrio de clase media de Sayeda Zeinab, en El Cairo, contó que se vio obligado a recortar su plantilla de 35 empleados en un 40%.

El padre de tres hijos, de 46 años, solía mantener su local abierto las 24 horas, con las horas pico desde la tarde hasta las primeras horas del nuevo día. Ahora se han eliminado los turnos nocturnos, explicó.

“Es doloroso”, manifestó Salah mientras cerraba las puertas de su local a las 9 p.m. el sábado.

Sin embargo, a dos días de la decisión, algunos egipcios esquivaron la orden gubernamental. Algunos cafés cerraron sus puertas delanteras mientras los clientes dentro seguían fumando shisha o jugando ajedrez, dominó o cartas.

Otros recurrieron a las redes sociales con sarcasmo para criticar la decisión por privar a El Cairo de su vida nocturna.

“El efecto mariposa”, escribió en redes sociales Mahmoud Elmamlouk, editor de un medio local, después de que los cafés bajaran sus persianas el sábado por la noche. “El cierre del estrecho de Ormuz nos ha privado de fumar shisha”.

Ayman Harbi, que trabaja en una tienda en el centro de El Cairo, pidió al gobierno que extienda el horario de apertura al menos hasta la medianoche, al señalar que cerrar a las 9 p.m. es “extremadamente difícil” para negocios como el suyo.

“Nuestro trabajo en verano normalmente empieza después de las 8 p.m.”, indicó. “Obligarme a cerrar a las 9 hace que la jornada laboral no tenga sentido”.

Magdy al-Deeb, propietario de un negocio, instó al gobierno a revertir la decisión para preservar empleos, especialmente en cafés y pequeños comercios.

“¿A dónde irá toda esa gente (los trabajadores)?”, preguntó sobre quienes podrían perder sus empleos. Fumando una shisha —la pipa de agua en la que se quema tabaco— en un café de El Cairo, sostuvo que "debemos proteger los medios de vida de la gente”.

La decisión de cerrar temprano los negocios también ha cambiado el estilo de vida de los egipcios, acostumbrados a poder comprar prácticamente cualquier cosa a cualquier hora, especialmente en grandes ciudades como El Cairo y Alejandría.

Un recorrido nocturno por El Cairo el sábado y el domingo mostró que las calles, normalmente vibrantes, quedaron inquietantemente silenciosas.

Medidas “excepcionales”

Ahora las tiendas, restaurantes, centros comerciales y cafés de todo el país deben cerrar a las 9 p.m. durante un mes.

Las medidas —descritas por el gobierno como “excepcionales”— incluyen atenuar el alumbrado público y la publicidad en las carreteras. También se ordenó que las oficinas distritales del gobierno en la Nueva Capital Administrativa, al este de El Cairo, cierren a las 6 de la tarde. Además, los funcionarios públicos deberán volver a trabajar desde casa un día a la semana en abril.

El gobierno eximió a las atracciones turísticas de sus medidas de ahorro energético, dado que el turismo es una fuente importante de divisas para el país. Las zonas exentas incluyen los complejos turísticos del mar Rojo en Hurghada, Sharm el-Sheij y Marsa Alam, así como las ciudades sureñas ricas en antigüedades de Asuán y Luxor.

El primer ministro Mustafa Madbouly declaró que las medidas buscan reducir el consumo de petróleo.

“La alternativa sería volver a recurrir a nuevos aumentos de precios”, advirtió.

El gobierno ya aumentó los precios del combustible y del gas para cocinar a principios de este mes, cuando los precios mundiales de la energía se dispararon con el cierre virtual del estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento crucial por el que pasa cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Las repercusiones son particularmente dolorosas para Egipto

Los precios mundiales de la energía se han disparado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos masivos contra Irán, que respondió con ataques a infraestructura de petróleo y gas en todo el Golfo Pérsico y restringiendo el tráfico a través del Estrecho de Ormuz.

Los aumentos golpearon con fuerza a Egipto, dado que su población de más de 108 millones de personas consume 20.000 millones de dólares en productos petroleros al año, incluido el combustible utilizado para operar plantas eléctricas.

El país importa el 28% de su gasolina y el 45% de su diésel, y Madbouly dijo que la factura petrolera nacional se había más que duplicado desde enero, hasta 2.500 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP