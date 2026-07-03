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Egipto canta victoria en ronda de eliminación directa: 4-2 en penales ante Australia

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Hossam Abdelmaguid convirtió el remate decisivo en la tanda de penales, y Egipto emergió victoriosa en una fase de eliminación directa del Mundial al vencer el viernes 4-2 a Australia desde los 11 pasos tras un empate 1-1.