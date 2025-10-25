americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Texas

Video muestra dramático rescate de un bebé atrapado dentro de un auto volcado en Texas

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Las autoridades tienen previsto que un bebé se recupere completamente después de que fue rescatado debajo de un vehículo que quedó volcado durante un accidente, informó la policía de Texas el viernes, después de publicar un dramático video en el que se pueden ver las labores de rescate en una concurrida autopista.

En esta imagen tomada de un video difundido por el Departamento de Policía de Fort Worth muestra a los agentes que responden a la volcadura de un vehículo antes de rescatar a un bebé del interior, el jueves 23 de octubre de 2025, en Fort Worth, Texas.(Departamento de Policía de Fort Worth vía AP)
En esta imagen tomada de un video difundido por el Departamento de Policía de Fort Worth muestra a los agentes que responden a la volcadura de un vehículo antes de rescatar a un bebé del interior, el jueves 23 de octubre de 2025, en Fort Worth, Texas.(Departamento de Policía de Fort Worth vía AP)

Agentes de la policía respondieron a la escena el jueves en la mañana del jueves, después de recibir un reporte de que el niño y la madre habían sido expulsados del automóvil.

El Departamento de Policía de Fort Worth compartió el viernes en redes sociales imágenes de la cámara corporal en las que se puede ver a un agente que corre hacia el vehículo volcado y comienza a buscar al niño mientras en el fondo se escucha a una mujer que grita angustiada por su bebé.

El agente reunió a otros automovilistas que se habían detenido en el lugar para que lo ayudaran a levantar el automóvil.

"Por aquí abajo, necesitamos mover el coche", les dice el agente, señalando que cree que el niño está atrapado debajo del vehículo.

"Sigan moviéndose, sigan moviéndose", les insta el agente mientras levanta el coche lo suficiente como para que él pueda sujetar al niño por la pierna y ponerlo a salvo.

El niño no respondía, pero un agente dijo que le sintió pulso. Intentaron que el bebé respirara, mientras uno de los agentes usaba sus dedos para presionar el pecho del niño. Finalmente, el bebé comenzó a hacer ruidos y luego a llorar.

La policía dijo que se espera que tanto la madre como el niño se se recuperen completamente.

"Aunque este video puede ser extremadamente difícil de ver, es un ejemplo importante de los tipos de situaciones con las que nuestros agentes de policía pueden encontrarse mientras realizan su deber", indicó el departamento en su publicación.

El jefe de policía Eddie García se refirió en redes sociales al niño como un "pequeño ángel" y elogió a los agentes por su heroísmo. El departamento también agradeció a los ciudadanos que se detuvieron para ayudar con el rescate.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Transporte, Sean Duffy, habla con los periodistas el día 23 del cierre gubernamental. Lo acompañan, de izquierda a derecha, la legisladora Lisa McClain (republicana por Michigan), el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer (republicano por Minnesota), y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), en una conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, el jueves 23 de octubre de 2025. (Foto AP/J. Scott Applewhite)

Suspenden vuelos al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por falta de controladores aéreos

Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner)

Administración de Trump anuncia que no habrá ayuda alimentaria federal el 1 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al embarcar en el Air Force One, el 24 de octubre de 2025, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, para una gira por Asia. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump inicia gira por Asia, donde se reunirá con Xi, mientras sigue el cierre del gobierno en EEUU

estados unidos despliega su mayor portaaviones en el caribe en medio de tensiones con maduro

Estados Unidos despliega su mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensiones con Maduro

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Huracán Melissa: Hallan el cuerpo del segundo desaparecido por la crecida del río Sagua de Tánamo en Holguín

Huracán Melissa: Hallan el cuerpo del segundo desaparecido por la crecida del río Sagua de Tánamo en Holguín

El oriente de Cuba será impactado por poderoso huracán Melissa como categoría 4

El oriente de Cuba será impactado por poderoso huracán Melissa como categoría 4

Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner)

Administración de Trump anuncia que no habrá ayuda alimentaria federal el 1 de noviembre

Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago. (AP foto/Robert Taylor)

Buque de guerra de EEUU llega a Trinidad y Tobago, aumentando la presión sobre Venezuela

Cada minuto cuenta para proteger la vida: Beatriz Johnson alerta sobre el impacto catastrófico del huracán Melissa en Santiago de Cuba

"Cada minuto cuenta para proteger la vida": Beatriz Johnson alerta sobre el impacto catastrófico del huracán Melissa en Santiago de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter