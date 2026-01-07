VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Autoridades califican el hecho como “uso de un vehículo como arma” durante operativo federal
Mujer muere tras ser abatida por un agente de ICE durante redada migratoria en Minneapolis. DHS afirma que intentó atropellar a los agentes con su vehículo. Investigación en curso
Una mujer murió abatida por disparos de un agente federal durante una redada migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis, informaron este miércoles autoridades federales. El hecho ocurrió en medio de un operativo que derivó en disturbios y bloqueos contra los agentes.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer habría intentado atropellar a los agentes con su vehículo, lo que motivó una respuesta armada defensiva por parte de ICE.
La portavoz principal del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó en redes sociales que los oficiales realizaban “operaciones específicas” cuando “alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes”. De acuerdo con su declaración, una de las personas involucradas utilizó su automóvil como arma, con la presunta intención de causarles la muerte a los agentes.
“Un oficial de ICE realizó disparos defensivos, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público”, señaló McLaughlin.
Las autoridades confirmaron que la mujer falleció en el lugar. ICE indicó que los agentes heridos se recuperarán y que el caso está bajo investigación para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.
El tiroteo es investigado por las instancias correspondientes para determinar si el uso de la fuerza fue conforme a los protocolos. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer ni si enfrentaba cargos migratorios previos.
Aumento de agresiones contra ICE
El DHS reiteró que las amenazas y agresiones contra agentes de ICE han aumentado de forma significativa. Según datos oficiales divulgados en octubre, los oficiales enfrentan un incremento de hasta 8.000% en amenazas de muerte y un fuerte repunte de agresiones, en un contexto de alta polarización política por la inmigración.
