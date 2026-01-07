americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ICE

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Mujer muere tras ser abatida por un agente de ICE durante redada migratoria en Minneapolis. DHS afirma que intentó atropellar a los agentes con su vehículo. Investigación en curso

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ICE

Autoridades califican el hecho como “uso de un vehículo como arma” durante operativo federal

Una mujer murió abatida por disparos de un agente federal durante una redada migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis, informaron este miércoles autoridades federales. El hecho ocurrió en medio de un operativo que derivó en disturbios y bloqueos contra los agentes.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer habría intentado atropellar a los agentes con su vehículo, lo que motivó una respuesta armada defensiva por parte de ICE.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InformeOrwell/status/2008979989715378555?s=20&partner=&hide_thread=false

Versión oficial del DHS

La portavoz principal del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó en redes sociales que los oficiales realizaban “operaciones específicas” cuando “alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes”. De acuerdo con su declaración, una de las personas involucradas utilizó su automóvil como arma, con la presunta intención de causarles la muerte a los agentes.

“Un oficial de ICE realizó disparos defensivos, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público”, señaló McLaughlin.

Las autoridades confirmaron que la mujer falleció en el lugar. ICE indicó que los agentes heridos se recuperarán y que el caso está bajo investigación para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TriciaOhio/status/2008957179793998266?s=20&partner=&hide_thread=false

Investigación en curso

El tiroteo es investigado por las instancias correspondientes para determinar si el uso de la fuerza fue conforme a los protocolos. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer ni si enfrentaba cargos migratorios previos.

Aumento de agresiones contra ICE

El DHS reiteró que las amenazas y agresiones contra agentes de ICE han aumentado de forma significativa. Según datos oficiales divulgados en octubre, los oficiales enfrentan un incremento de hasta 8.000% en amenazas de muerte y un fuerte repunte de agresiones, en un contexto de alta polarización política por la inmigración.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cubano enfrenta hasta 20 anos de prision tras violento choque con ice en minnesota

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Agente ICE mata a tiros a mujer acusada de tratar de atropellar a los agentes durante redada migratoria en Minneapolis

MINNEAPOLIS (AP) — Agente ICE mata a tiros a mujer acusada de tratar de atropellar a los agentes durante redada migratoria en Minneapolis.

Alcalde de Minneapolis dice agente de ICE mató a mujer "irresponsablemente", exige que agencia se vaya de la ciudad

MINNEAPOLIS (AP) — Alcalde de Minneapolis dice agente de ICE mató a mujer "irresponsablemente", exige que agencia se vaya de la ciudad.

fuerzas de eeuu intercepta un tanquero sancionado que huyo cerca de venezuela tras semanas de persecucion
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter