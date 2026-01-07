americateve

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

americateve | Redacción América Noticias Miami
El presidente de EE. UU. dijo que Caracas se compromete a comprar productos estadounidenses con los ingresos del crudo venezolano vendido a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Venezuela comprará “exclusivamente” productos fabricados en Estados Unidos con los fondos que obtenga del nuevo acuerdo petrolero alcanzado con Washington.

Según publicó Trump en su red social oficial, el compromiso incluye la adquisición de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EE. UU., destinados a mejorar servicios básicos como la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas.

“El anuncio marca un giro en la relación comercial entre ambos países, con Estados Unidos como socio principal de Venezuela”, dijo el mandatario, quien también informó que parte del acuerdo petrolero implica que Caracas transferirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

La declaración se produce en el marco de las recientes tensiones geopolíticas entre Washington y Caracas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Funcionarios de la Casa Blanca han asegurado que los ingresos derivados de la venta del petróleo venezolano a EE. UU. serán gestionados con criterios que favorezcan tanto a venezolanos como a ciudadanos estadounidenses

