El presidente de Rusia, Vladímir Putin, saluda antes del banquete de bienvenida antes de la cumbre de la APEC en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, China, el 18 de noviembre de 2026. (Sergey Bobylev/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

Además de asestar otro golpe a los esfuerzos occidentales para aislarlo, también le brinda la oportunidad de intentar persuadir a Trump para que se incline por las exigencias de Moscú para un pacto en Ucrania, en un momento en que Washington quiere mediar un acuerdo de paz.

El asesor de Exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, manifestó que se espera que Putin, Trump y Xi aborden una amplia variedad de temas, entre ellos Ucrania y otros conflictos que “están literalmente supurando ahora”. Trump y Putin se reunieron por separado el jueves antes del encuentro tripartito en Shenzhen, China.

Kiev y sus aliados europeos ven la cumbre a tres durante el foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) con profunda sospecha. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, manifestó que los europeos temían otro “momento Anchorage”, en referencia a una reunión entre Putin y Trump celebrada en Alaska en agosto de 2025 de la que salieron propuestas que fueron rechazadas por Ucrania y sus socios.

Algunos en Occidente comparan la reunión a tres bandas con la Conferencia de Yalta de 1945, donde los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética dividieron Alemania y Berlín, delimitaron las zonas de influencia en Europa y acordaron el establecimiento de Naciones Unidas. El Kremlin, que lleva tiempo planteando el concepto de un “mundo multipolar” que ofrezca una voz igual a todas las naciones, resta importancia a la comparación con Yalta, que tampoco resulta del agrado de China por razones similares.

Fyodor Lukyanov, un experto en política exterior afín al Kremlin, señaló que, aunque Moscú rechaza públicamente la analogía con Yalta, parece creer que los líderes podrían “alcanzar acuerdos y tomar decisiones que determinarán la evolución global”.

De las tres naciones, “parece que solo Rusia realmente cree en la posibilidad de un control global”, comentó en una mesa redonda reciente.

La directora de Chatham House, Bronwen Maddox, escribió en un comentario que “al estar junto a Xi y Trump, Putin parecerá uno de los tres principales líderes del mundo”, aunque “Rusia no es una superpotencia” y su economía, sobrecargada por el gasto militar, se está reduciendo. Advirtió que “el peligro para Ucrania es que Trump use esta cumbre para intentar impulsar su noción de paz, incluida la entrega a Rusia de territorios que no ha logrado tomar por la fuerza”.

La reunión se produce después de las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev, mediadas por Washington, en Abu Dabi la semana pasada, las primeras en nueve meses. Las negociaciones arrojaron pocos resultados visibles, ya que las partes se mantuvieron firmes en unas exigencias claramente contrarias.

Trump parece inclinarse hacia Moscú

El Kremlin celebró una propuesta de Estados Unidos para debatir la seguridad europea a un nivel más amplio como parte de un posible arreglo, una oferta que se ajusta a la demanda rusa de larga data de que Occidente tome en cuenta las preocupaciones de seguridad de Moscú. Kiev y sus aliados se oponen a la idea, por temor a que permita a Rusia desviar la atención de un acuerdo sobre la guerra e intentar impulsar sus exigencias.

Las últimas iniciativas de Trump han parecido favorecer al Kremlin. Ha renunciado a imponer nuevas y duras sanciones a Moscú y sorprendió a Ucrania y a los europeos al cerrar un acuerdo sobre diésel que permitió a Rusia reanudar las exportaciones de combustible, revirtiendo años de presión estadounidense. Además, instó a Kiev a detener sus ataques contra refinerías rusas, culpándolos de disparar los precios del combustible en Estados Unidos, aunque en gran medida ese alza se debe a la guerra con Irán.

Ucrania también ha reportado restricciones en Starshield, la versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink, propiedad de SpaceX, de Elon Musk, una medida que fue vista ampliamente como un intento de Estados Unidos de obligar a Kiev a hacer concesiones en las negociaciones.

Ambas partes han intensificado sus ataques aéreos de largo alcance, tratando de tomar la iniciativa ante el estancamiento de los combates en el frente de 1.200 kilómetros (750 millas).

En un gran revés para Moscú antes de la reunión en Shenzhen, drones y misiles ucranianos causaron daños graves en el puente de Kerch, el proyecto predilecto de Putin y un potente símbolo del control de Moscú sobre la anexionada península de Crimea. Rusia, por su parte, continúa castigando la red eléctrica del país vecino y los puentes en la capital.

Putin reconoce los daños causados por las operaciones ucranianas, pero sostiene que Rusia ha infligido un castigo mucho mayor. Se resiste al impulso de Kiev para un alto el fuego alegando que el Kremlin quiere un acuerdo de paz integral, no una tregua temporal que permitiría a Ucrania descansar y rearmarse.

La agenda incluye comercio y control de armas

Al tiempo que promueve sus demandas, el Kremlin busca también desbloquear la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia y abrir nuevas iniciativas empresariales incluso antes de un acuerdo de paz.

Trump ha dicho que le gustaría hablar de “desnuclearización” en la reunión. Rusia se ha mostrado abierta a discutir el control de las armas nucleares, pero dijo comprender la reticencia de China a considerar cualquier reducción de sus arsenales atómicos, que son mucho más pequeños que los de Washington y Moscú.

Justo antes de la cumbre, Rusia envió un par de bombarderos Tu-95 con capacidad nuclear de visita a Vietnam como recordatorio de su poder nuclear. Y cuando Putin llegó a China, la televisión rusa se centró en un oficial de su comitiva que llevaba un maletín con los códigos de las fuerzas nucleares del Kremlin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP