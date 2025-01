Trump vuelve al poder en un regreso sin precedentes, decidido a borrar el legado de Biden

El presidente electo Donald Trump habla en un mitin antes de la 60ma investidura presidencial, el domingo 19 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden saludan al presidente electo Donald Trump y a su esposa Melania Trump a su llegada a la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

El vicepresidente JD Vance, izquierda, el presidente Donald Trump, derecha, y el hijo de Vance, Vivek, miran un desfile bajo techo por la investidura presidencial, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Matt Rourke)

El expresidente George W. Bush, de izquierda a derecha, su esposa Laura Bush y el expresidente Barack Obama, llegan a la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump en Rotonda del Capitolio, en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Kenny Holston/The New York Times vía AP, Pool)

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva en la que retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

Invitados como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai y Elon Musk, llegan a la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump en Rotonda del Capitolio, en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump bailan en el baile del Comandante en Jefe, parte de la 60ma investidura presidencial de Estados Unidos, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

El CEO de Google, Sundar Pichai, a la izquierda, y el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, llegan a la investidura presidencial de Donald Trump a la Rotonda del Capitolio en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Kevin Lamarque/Pool Photo vía AP)

Invitados llegan a la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump en Rotonda del Capitolio, en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Kevin Lamarque/Pool Photo vía AP)