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Corte Suprema no reactivará demanda de exasesor de Trump por vigilancia secreta

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema se negó a reactivar el lunes una demanda presentada por un asesor de la campaña presidencial de Donald Trump de 2016 que fue objeto de vigilancia secreta durante la investigación del FBI sobre Rusia.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, el 11 de junio del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib)
La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, el 11 de junio del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib) AP

Los magistrados rechazaron una apelación de Carter Page, quien llegó a un acuerdo con el gobierno por 1,25 millones de dólares, pero quería continuar una demanda contra el entonces director del FBI, James Comey, y otros exfuncionarios, en la que alegaba “espionaje ilegal” durante una pesquisa sobre si la campaña de Trump de 2016 había conspirado con Rusia para influir en el resultado de las elecciones.

Page negó enérgicamente cualquier vínculo indebido con Rusia y nunca fue acusado de irregularidad alguna. Un informe de un organismo de supervisión del gobierno fue duramente crítico con las solicitudes de vigilancia utilizadas en su caso.

Sin embargo, tribunales inferiores desestimaron su demanda, en parte porque no había demandado a las personas que llevaron a cabo la vigilancia. La breve orden de la Corte Suprema no detalló sus razones para rechazar el caso, como es habitual.

Page alegó una serie de omisiones y errores cometidos por funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia en las solicitudes que presentaron en 2016 y 2017 ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para intervenir las comunicaciones de Page, bajo la sospecha de que era un agente de Rusia.

Desde entonces, exlíderes del FBI y del Departamento de Justicia que participaron en autorizar la vigilancia han dicho que no lo habrían hecho de haber conocido la magnitud de los problemas, y el FBI ha señalado que inició más de 40 medidas correctivas destinadas a mejorar la precisión y la exhaustividad de las solicitudes.

Pese a los problemas con las solicitudes, el escrutinio sobre Page representó solo una pequeña parte de la investigación general sobre los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.

Una investigación del fiscal especial Robert Mueller concluyó que Rusia interfirió a favor de Trump durante la campaña de 2016 y que la campaña acogió con agrado esa ayuda. Sin embargo, el equipo de Mueller indicó que no encontró pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal entre la campaña y Rusia.

Page llegó a un acuerdo con el gobierno de Trump en abril, mientras su apelación ante la Corte Suprema seguía pendiente. Ocurrió el mes después de un acuerdo de aproximadamente 1,2 millones de dólares con Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional de Trump que se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus conversaciones con un alto diplomático ruso y que posteriormente fue indultado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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