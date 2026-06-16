Primarias en EEUU pondrán a prueba influencia de Trump en Partido Republicano

El entonces expresidente y candidato presidencial Donald Trump con el vicegobernador de Georgia Burt Jones, en Zebulon, Georgia, el 23 de octubre del 2024. (AP foto/Alex Brandon) AP

Trump ha estado en el centro de las campañas de mitad de mandato de este año, y su influencia se pondrá a prueba de distintas maneras el martes, cuando cuatro estados y el Distrito de Columbia celebren primarias.

Entre los demócratas, las primarias serán entre progresistas y moderados mientras el partido intenta trazar el mejor camino hacia noviembre.

A continuación, algunas cosas a tener en cuenta mientras los votantes acuden a las urnas en Alabama, California, el Distrito de Columbia, Georgia y Oklahoma.

Nada es seguro en política, pero un “respaldo completo y total” de Trump es, probablemente, el camino más seguro para ganar una primaria republicana.

Rick Jackson está poniendo a prueba esa idea en su intento de ser gobernador de Georgia. El magnate de la atención médica, que se enfrenta en una segunda vuelta al vicegobernador Burt Jones, respaldado por Trump, ha aportado la mayor parte de los más de 100 millones de dólares que su campaña ha gastado para convencer a los votantes de pasar por alto el consejo de Trump.

Trump respaldó a Jones hace más de un año y reiteró su apoyo la semana pasada, elogiando el “valor y la sabiduría” de Jones en una publicación en redes sociales. Rara vez se ha puesto a prueba el poder del respaldo de Trump frente a una disparidad de gasto tan desequilibrada.

Jones terminó primero con el 38% y Jackson segundo con el 33% en la primaria del 19 de mayo. Ahora, la elección para dirigir el estado se decidirá por los votantes que no respaldaron a ninguno de los dos.

Mientras tanto, la primaria republicana para gobernador en Oklahoma pondrá a prueba el respaldo de Trump de otra manera. Allí, el mandatario intervino tarde y hace dos semanas dio su apoyo al exsenador estatal Mike Mazzei, en un campo abarrotado sin un claro favorito. La contienda irá a una segunda vuelta si ningún candidato obtiene la mayoría.

Trump está acostumbrado a salirse con la suya, pero a principios de este mes su elegido para gobernador de Iowa, el representante Randy Feenstra, perdió ante Zach Lahn en la primaria del estado.

MAGA se convierte en el movimiento interno y se enfrenta a un outsider

Trump llegó al poder como un outsider, al frente de su movimiento de “Make America Great Again” decidido a arrasar con el viejo orden político.

Pero ahora el antiguo insurgente se sienta en la cima de un amplio aparato del establishment. ¿Qué ocurre cuando respalda a un candidato del sistema?

Esa pregunta está en el centro de la segunda vuelta de las primarias republicanas por el escaño vacante del Senado de Alabama.

Trump apoya al representante Barry Moore, un congresista de tres mandatos que ha prometido ser “un guerrero de la agenda ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Trump” si resulta elegido.

Se enfrenta al ex Navy SEAL Jared Hudson, que se presenta como un outsider e intenta aprovechar el fervor antiestablishment que impulsó a Trump al poder.

Alabama es un bastión republicano, por lo que quien gane la primaria será ampliamente favorito para imponerse en noviembre a cualquiera de los candidatos de la segunda vuelta demócrata del martes: el empresario Dakarai Larriett y el abogado Everett Wess.

El escaño queda vacante porque el senador Tommy Tuberville es el candidato republicano en la contienda por la gobernación de Alabama.

La contienda por la alcaldía de Washington DC

Una de las principales aspirantes demócratas en la contienda por la alcaldía del Distrito de Columbia, Janeese Lewis George, se describe como socialista democrática, una denominación política que cobró mayor notoriedad con las campañas presidenciales del senador Bernie Sanders.

La campaña de George no difiere mucho de la de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York. Y, como en Nueva York, la carrera ha atraído atención nacional, incluida la del presidente.

Trump indicó, días antes de la primaria para la alcaldía, que podría tomar el control de la ciudad si George gana, al afirmar: “no lo vamos a tolerar”. George calificó la amenaza de Trump como “un atentado contra la democracia misma”.

La relación de la ciudad abrumadoramente demócrata con el mandatario es un punto central de las campañas, mientras Trump ha ejercido un amplio poder sobre Washington, D.C. Eso ha incluido un despliegue de la Guardia Nacional y su depuración de la fuerza laboral federal.

Algunos residentes se mostraron frustrados porque la alcaldesa, Muriel Bowser, no se enfrentó lo suficiente a la administración. Parte de la plataforma de George en su sitio web, que se centra en gran medida en el costo de la vida, es “proteger el autogobierno” con “líderes que se planten y contraataquen, no que se encojan ante la injusticia”.

George y otro demócrata, Kenyan McDuffie, que se enfoca en la seguridad pública, son dos de los siete candidatos cuya contienda será la primera en decidirse con el nuevo sistema de votación por orden de preferencia del Distrito de Columbia.

Como en un puñado de otros lugares, los votantes del Distrito de Columbia ordenarán a los candidatos en una boleta y, si nadie supera el 50% del voto popular, entrarán en juego las segundas opciones de los residentes. Eso ocurrió en Maine, donde los funcionarios electorales comenzaron a contar los votos por orden de preferencia para gobernador y una contienda de la Cámara de Representantes tres días después de las elecciones.

En el Distrito de Columbia, los funcionarios electorales han advertido que el nuevo sistema podría retrasar los resultados durante días.

Negación electoral se cierne sobre contienda en Georgia

Hace seis años, el secretario de gobierno de Georgia, Brad Raffensperger, resistió las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral y su exigencia de "encontrar" votos para superar al demócrata Joe Biden.

Ahora, en la primera elección abierta para el cargo desde la negativa de Raffensperger, los dos republicanos en la segunda vuelta repiten las falsedades de Trump en distintos grados.

El candidato Vernon Jones, que anteriormente fue elegido para la legislatura estatal como demócrata pero cambió de partido y se alineó con Trump, ha dicho que cree que hubo “irregularidades” y “violaciones” y que está “con quienes creen que hubo fraude electoral”.

De cuatro puntos clave en la plataforma de campaña de Jones, tres tienen que ver con la administración electoral, incluidas reglas más estrictas de identificación de votantes y exigir el voto en persona con excepciones limitadas.

El rival de Jones en la segunda vuelta, el representante estatal Tim Fleming, ha andado con cautela sobre el tema, señalando que hubo “irregularidades” en 2020, pero añadiendo que “no estoy haciendo campaña en base a teorías conspirativas”.

Aun así, de los siete puntos de su plataforma en el sitio web de campaña, cuatro se centran en la administración electoral y uno dice que el estado debería “impedirle a la Izquierda hacer trampa en nuestras elecciones”.

El escepticismo sobre las elecciones se avivó recientemente en California después de que Trump hiciera la afirmación infundada de que los demócratas estaban haciendo trampa para derrotar a un candidato republicano a gobernador y a otro a la alcaldía de Los Ángeles.

Poco después, la fiscalía federal en Los Ángeles, dirigida por el designado por Trump Bill Essayli, anunció que estaba abriendo investigaciones por fraude electoral.

Elecciones para reemplazar a Swalwell

Eric Swalwell renunció a la Cámara de Representantes en abril después de que una mujer alegara que él la había agredido sexualmente en dos ocasiones, al afirmar que estaba demasiado intoxicada para consentir relaciones sexuales en ambos casos.

El demócrata ha negado las acusaciones, pero se retiró de la contienda por la gobernación de California y renunció al Congreso.

Eso fue lo que motivó una primaria especial el martes, cuando candidatos republicanos y demócratas competirán para completar el mandato de Swalwell hasta enero. Si un candidato obtiene más del 50% de los votos el martes, gana de manera directa; de lo contrario, los dos principales contendientes irán a una segunda vuelta el 18 de agosto.

Los candidatos demócratas, favoritos para ganar en el distrito demócrata, incluyen a Aisha Wahab, senadora estatal, y a Melissa Hernandez, directora de Bay Area Rapid Transit.

Es una competencia entre la más progresista Wahab, ya consolidada en la política de California, y Hernandez, una política local que se ubica más cerca del centro. Para reducir costos, Wahab apunta al “lucro corporativo” y defiende ampliar las redes de protección social. Hernandez se centra en el crecimiento del empleo local y en apoyar a las pequeñas empresas.

Ambas candidatas también compitieron en la primaria regular por el escaño de Swalwell y se enfrentarán en la elección general de noviembre. Quien gane esa contienda asumirá el cargo el próximo año.

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Cooper reportó desde Phoenix, y Bedayn desde Austin, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP