Trump respalda a su equipo tras la filtración de planes militares: "Waltz ha aprendido la lección"

El presidente Donald Trump salió en defensa de su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz , quien se vio envuelto en una controversia tras la filtración de planes militares a un periodista de The Atlantic.

La polémica surgió luego de que el director de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, publicara un artículo en el que afirmaba haber sido agregado a un grupo de la red social Signal, donde altos funcionarios del Gobierno discutían una operación inminente en Yemen.

Trump desestimó la acusación, señalando que no fue su asesor quien cometió el error, sino "una de las personas de Michael al teléfono". También minimizó el impacto de la filtración, asegurando que la presencia del periodista en el chat no afectó el desarrollo de la operación y que este fue "el único fallo en dos meses, y resultó no ser grave".