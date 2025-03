Trump pone en "pausa" la ayuda de EEUU a Ucrania y presiona a Zelenskyy para poner fin a la guerra

Trump criticó a Zelenskyy previamente el lunes por insinuar que el fin de la guerra probablemente “está aún muy, muy lejos”. Zelenskyy había planteado que tomaría tiempo llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, a la vez que intentaba ofrecer una perspectiva positiva sobre la relación entre Estados Unidos y Ucrania tras la reunión de la Casa Blanca de la semana pasada.

“Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenskyy, ¡y Estados Unidos no lo tolerará mucho tiempo más!”, declaró Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, respondiendo a los comentarios que Zelenskyy hizo el domingo por la noche a reporteros.

En un evento de la Casa Blanca el lunes más tarde, Trump se refirió a los presuntos comentarios de Zelenskyy y afirmó que al gobernante ucraniano “más le vale no tener razón sobre eso”.

Posteriormente Zelenskyy recurrió a las redes sociales en un intento por explicar más su pensamiento. No se refirió directamente a los comentarios de Trump, pero subrayó que “es muy importante que intentemos hacer que nuestra diplomacia sea realmente significativa para poner fin a esta guerra lo antes posible”.

“Necesitamos verdadera paz y los ucranianos la desean más porque la guerra arruina nuestras ciudades y pueblos”, agregó Zelenskyy. “Perdemos a nuestra gente. Necesitamos detener la guerra y garantizar seguridad”.

Se tenía previsto que funcionarios del gobierno de Trump y ucranianos firmaran un acuerdo durante la visita de Zelenskyy la semana pasada, el cual le habría dado a Estados Unidos acceso a minerales cruciales de Ucrania, en parte para reembolsarle a Washington por la ayuda que le ha enviado a Kiev desde que la guerra comenzó. La Casa Blanca había anunciado que ese pacto era una forma de estrechar las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania a largo plazo.

Los demócratas dijeron que la pausa en la ayuda a Kiev era peligrosa y desacertada.

El representante demócrata Brendan Boyle, que copreside el grupo parlamentario de la Unión Europea en el Congreso, señaló que la decisión “es imprudente, indefendible y una amenaza directa a nuestra seguridad nacional”.

El gobierno del presidente Joe Biden proporcionó a Kiev más de 66,5 mil millones de dólares en ayuda militar y armas desde que la guerra comenzó. Había dejado sin gastar alrededor de 3.85 mil millones de dólares en fondos autorizados por el Congreso para enviar más armas a Ucrania desde los arsenales de Estados Unidos, una suma que no se había visto afectada por la congelación de ayuda exterior que Trump implementó cuando asumió el cargo por primera vez.

“Esta ayuda fue aprobada por el Congreso de manera bipartidista: republicanos y demócratas por igual reconocieron que estar al lado de Ucrania es estar a favor de la democracia y en contra de la agresión de Putin”, declaró Boyle en un comunicado. “Sin embargo, Trump, que ha elogiado repetidamente a Putin y socavado a nuestros aliados, ahora está jugando juegos políticos con una asistencia militar crucial”.

El representante demócrata Dan Goldman, quien fue abogado de los demócratas de la Cámara de Representantes en la primera investigación de juicio político contra Trump, dijo que la pausa en la ayuda era “otra extorsión” a Zelenskyy.

“Esto es exactamente lo opuesto a la paz a través de la fuerza”, manifestó Goldman. “En cambio, lo que es es otra extorsión al presidente Zelenskyy, reteniendo ilegalmente la ayuda para hacer que el presidente Zelenskyy acepte un acuerdo sobre minerales”.

El asesor de seguridad nacional de Trump dijo que la postura de Zelenskyy durante las conversaciones del viernes en el Despacho Oval “dejó en el aire” si él es alguien con quien el gobierno de Estados Unidos podrá tratar de aquí en adelante.

“¿Está él listo, personalmente, políticamente, para mover a su país hacia un fin de los combates?”, preguntó Mike Waltz el lunes en el programa “America’s Newsroom” de Fox News. “¿Y puede y estará dispuesto a llegar a los acuerdos necesarios?”.

Waltz agregó otra capa de duda sobre el apoyo de Estados Unidos, ya que otros destacados aliados de Trump han planteado que la relación entre Trump y Zelenskyy se está volviendo insostenible.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el domingo que Zelenskyy “necesita entrar en razón y regresar a la mesa (de negociaciones) con gratitud, o alguien más necesita encabezar el país” para que Ucrania continúe en busca de un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos.

El senador Lindsey Graham, un aliado de Trump que ha sido ferviente defensor de Ucrania, dijo poco después de la reunión en el Despacho Oval que Zelenskyy “o necesita renunciar y enviar a alguien con quien podamos hacer negocios, o necesita cambiar”.

Angela Stent, una exfuncionaria de inteligencia nacional para Rusia y Eurasia en el Consejo de Inteligencia Nacional, dijo que Putin probablemente no tiene prisa por poner fin a la guerra en medio de las fisuras entre Trump y Zelenskyy, y Europa y Estados Unidos, sobre el camino a seguir.

“Él piensa que Rusia está ganando. ... Y cree que, a medida que pase el tiempo, Occidente estará más fracturado”, señaló Stent, investigadora en el Instituto Brookings en Washington.

Trump dejó entrever el lunes que no ha renunciado al pacto económico, llamándolo “un gran acuerdo”. Agregó que esperaba hablar sobre el acuerdo durante su discurso del martes ante una sesión conjunta del Congreso.

El representante Brian Fitzpatrick, un republicano que copreside el grupo parlamentario de Ucrania en el Congreso, habló con el jefe de despacho de Zelenskyy, Andriy Yermak, horas antes el lunes sobre cómo reactivar el acuerdo de derechos minerales. Fitzpatrick pronosticó que “el acuerdo se firmará en breve”.

Senadores clave del Partido Republicano también indicaron antes de que se anunciara la pausa en la ayuda que ven un camino para restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania.

“Tenemos que hacer disminuir la temperatura”, observó el senador Thom Tillis, “y llegar a un acuerdo que sea económicamente beneficioso y que cuide nuestros intereses, así como los intereses del pueblo ucraniano”.

El senador republicano Markwayne Mullin, aliado cercano de Trump, considera que el presidente y Zelenskyy pueden “darle vuelta a la página”.

“Conseguir que se concrete el acuerdo sobre minerales es un primer paso”, indicó Mullin. Después de eso, dijo que Zelenskyy necesita ser “realista sobre cuál es el aspecto que tiene un acuerdo de paz”.

Los periodistas de The Associated Press Tracy Brown, Lolita C. Baldor y Marc Levy contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press