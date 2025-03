Trump pone en duda la solidaridad de la OTAN, a pesar de que ayudó a EEUU tras el 11 de septiembre

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, provocó una conmoción en la alianza el mes pasado cuando dijo en un discurso que Washington no participaría en ninguna fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania —que no es miembro de la OTAN— y no defendería a ningún país que participara en dicha fuerza si fuera atacado por Rusia.

“¿Saben cuál es el mayor inconveniente que tengo con la OTAN? Realmente, quiero decir, conozco muy bien a los tipos. Son amigos míos. Pero si Estados Unidos estuviera en problemas, y los llamáramos, les dijéramos: ‘Tenemos un problema, Francia. Tenemos un problema, a otro par que no mencionaré’. ¿Creen que vendrían a protegernos? Se supone que deben hacerlo. No estoy tan seguro”.

El Artículo 5 fue invocado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo que llevó a la mayor operación de la OTAN en Afganistán. El ejército de Francia participó en ese operativo.

“Somos aliados leales y fieles”, respondió el presidente francés Emmanuel Macron el jueves, expresando su “respeto y amistad” hacia los gobernantes estadounidenses.

“Creo que tenemos derecho a esperar lo mismo”, agregó.

Macron evocó una “historia de siglos”, mencionando al marqués de Lafayette, un noble francés de 19 años que fue mayor general en el Ejército Continental estadounidense durante la Guerra de Independencia, y al general John Pershing, comandante del ejército estadounidense en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Macron agregó que hace unos días se reunió con veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial que desembarcaron en Omaha Beach como parte de la invasión del Día D en la Francia ocupada por los nazis.

Francia y Estados Unidos “siempre han estado ahí el uno para el otro”, declaró Macron.

Cuando se le preguntó a Trump el jueves si estaba estableciendo que sea una política de Estados Unidos el no defender a los países de la OTAN que no cumplan con los objetivos de gasto militar, respondió: “Bueno, creo que es de sentido común, ¿verdad? Si no pagan, no los voy a defender. No, no los voy a defender".

Trump ha planteado desde su campaña presidencial de 2016 que Washington, bajo su liderazgo, podría no cumplir con las garantías de defensa mutua de la alianza y sólo defendería a los países que cumplieran con los objetivos de destinar el 2% de su producto interno bruto al gasto militar.

Estados Unidos es la nación más poderosa de la alianza de siete décadas, tiene la mayor economía entre sus miembros y gasta más en defensa que cualquier otro integrante. Fue uno de los 12 países que formaron la OTAN tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de contrarrestar la amenaza que representaba la Unión Soviética para Europa Occidental durante la Guerra Fría. Desde entonces los miembros de la alianza han aumentado a 32 países, y su garantía de defensa mutua, conocida como Artículo 5 , establece que un ataque a un integrante se considera un ataque a todos.

Trump también pareció insinuar el jueves que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN podría ser aprovechado en su guerra comercial, en un momento en que intenta combatir lo que él considera son políticas comerciales injustas implementadas por otras naciones, incluida la Unión Europea.

“Veo a la OTAN como potencialmente buena, pero es necesario conseguir, es necesario conseguir que en la OTAN se piense bien. Es muy injusto lo que ha estado sucediendo”, manifestó Trump. “Hasta que llegué, estábamos pagando cerca del 100% de la OTAN. Así que piénsenlo, estamos pagando el 100% de su ejército, y ellos nos están perjudicando en el comercio

En su audiencia de confirmación para ser embajador ante la alianza, Whitaker declaró el miércoles que, en lo que respecta al compromiso de Estados Unidos con la OTAN y específicamente el Artículo 5, “será inquebrantable”.

El año pasado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que 23 —un récord— de las 32 naciones que pertenecen a la OTAN habían alcanzado el objetivo de gasto en defensa establecido por la alianza militar.

Trump se ha atribuido el mérito de que los países cumplan con esos objetivos debido a sus amenazas, y Stoltenberg mismo ha dicho que el mandatario estadounidense fue el responsable de que otras naciones aumentaran su gasto.

___

La periodista de The Associated Press Sylvie Corbet en Bruselas contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press