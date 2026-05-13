Rusia intensifica bombardeos en Ucrania mientras Trump habla de posible paz y Kiev se reafirma

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencia, personal de emergencias trabaja para extinguir un incendio tras un ataque de dron ruso contra un gasoducto en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencia via AP) AP

“Rusia continúa sus ataques y lo hace descaradamente, apuntando deliberadamente contra nuestra infraestructura ferroviaria y sitios civiles en nuestras ciudades”, dijo en X el mandatario ucraniano.

Según Zelenskyy, los ataques nocturnos tuvieron como objetivo infraestructura residencial y ferroviaria de Ucrania en las regiones centrales de Dnipro y nororientales de Járkiv, infraestructura portuaria en la región meridional de Odesa e instalaciones energéticas en la región central de Poltava. El martes, indicó, 14 regiones fueron atacadas a lo largo del día.

En una aparente referencia a que la atención mundial está centrada en la guerra con Irán, Zelenskyy dijo que “es importante apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia. Cada vez que la guerra desaparece de los principales titulares, anima a Rusia a volverse aún más salvaje”.

Los ataques de Moscú contra su vecino no dan tregua, incluso mientras Ucrania se ve alentada por sus recientes logros militares y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, sostienen —sin aportar pruebas— que la guerra podría estar acercándose a su fin.

Trump dijo el martes que cree que Moscú y Kiev pronto alcanzarán un acuerdo para poner fin a los combates.

"El fin de la guerra en Ucrania de verdad creo que está muy cerca. Lo crean o no, se está acercando”, Trump declaró a los periodistas, al salir de la Casa Blanca rumbo a una cumbre en Beijing.

Putin dijo en un discurso el fin de semana pasado que su operación en Ucrania posiblemente “está llegando a su fin”.

Ninguno de los dos líderes explicó qué los convenció sobre la posibilidad de paz en el conflicto más prolongado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos durante el último año para terminar la guerra se han desinflado tras no lograr avances en asuntos clave, como si Rusia puede quedarse con territorio ucraniano y qué se puede hacer para disuadir a Rusia de invadir de nuevo.

Mientras tanto, los gobiernos europeos están evaluando la posibilidad de abrir conversaciones con Putin. Europa ha intentado durante años aislar al líder ruso y castigó a su país con sanciones internacionales.

La guerra parece inclinarse a favor de Ucrania

La correlación de fuerzas en la guerra ha cambiado en los últimos meses. Ucrania pasó de suplicar ayuda internacional para su defensa a ofrecer a países extranjeros conocimientos sobre cómo contrarrestar ataques, gracias a su tecnología de drones desarrollada en el país.

Los ataques ucranianos de largo alcance con drones y misiles han interrumpido instalaciones energéticas y manufactura en el interior de Rusia, y tres regiones rusas reportaron ataques el miércoles. El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron 286 drones ucranianos sobre regiones rusas, la península de Crimea anexionada ilegalmente, el mar de Azov y el mar Negro.

En la línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas), el avance del ejército ruso, más grande y mejor equipado, se ha ido ralentizando cada mes desde octubre pasado, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

La ofensiva de primavera de Rusia se ha estancado, y las fuerzas rusas registraron una pérdida neta de territorio el mes pasado por primera vez desde 2024, señaló el centro de estudios con sede en Washington.

“No sólo las líneas defensivas ucranianas se mantienen, sino que las fuerzas ucranianas han logrado disputar la iniciativa táctica en varias zonas de la línea del frente, incluso mientras Rusia continúa perdiendo cantidades desproporcionadas de personal para lograr avances mínimos”, indicó el martes el centro de estudios.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP