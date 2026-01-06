americateve

Venezuela

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, con fondos bajo control estadounidense y venta en el mercado

Por Redacción América Noticias Miami
Trump venezuela

Trump afirma que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo para venta en el mercado estadounidense bajo su supervisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, un movimiento que marca un giro estratégico en las relaciones energéticas y políticas entre ambos países tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, reportó Reuters.

Screenshot 2026-01-06 at 10.59.08PM

Trump indicó que el crudo será vendido al precio de mercado en refinerías estadounidenses y que los fondos recaudados estarán bajo control de su administración, con el objetivo de beneficiar tanto al pueblo venezolano como a los intereses de Estados Unidos. ABC News

Declaración oficial y supervisión de los recursos

A través de la plataforma Truth Social, Trump escribió que el petróleo sería transportado por buques de almacenamiento directamente a puertos estadounidenses y que había instruido al secretario de Energía para poner en marcha el plan inmediatamente. ABC News

El anuncio se produce en el contexto de la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, lo que ha generado una nueva dinámica en la política exterior y energética regional. Reuters

Implicaciones económicas y geopolíticas

La entrega de millones de barriles podría tener impacto en el suministro energético estadounidense, aunque representa sólo una fracción del consumo diario del país. Analistas señalan que movimientos de este tipo también reflejan la intención de Washington de explotar activos energéticos venezolanos y consolidar su influencia en América Latina tras años de tensiones diplomáticas y sanciones discutidas. Financial Times

