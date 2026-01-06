Trump trata de avivar a republicanos antes de elecciones pero divaga en dilatado discurso

El presidente Donald Trump al llegar a la reunión con legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci) AP

Las declaraciones estaban destinadas a asegurar que tanto las alas ejecutiva como legislativa del Partido Republicano estén alineadas en su agenda de cara a las elecciones de mitad de período de noviembre que determinarán el control del Congreso. Pero Trump pasó más tiempo aireando viejas quejas durante la extensa aparición que hablando sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro o pasos específicos que está tomando para reducir los precios, con encuestas que muestran la inflación como la principal preocupación del público.

“Ganamos todos los estados pendulares. Ganamos el voto popular por millones. Ganamos todo", afirmó Trump, recordando su desempeño en las elecciones presidenciales de 2024 mientras parecía reconocer que el partido sufrirá reveses en noviembre.

"Pero dicen que cuando ganas la presidencia, pierdes las elecciones de mitad de período”, expresó.

Usualmente el partido que gana la Casa Blanca pierde escaños en el Congreso durante las elecciones de mitad de período dos años después.

Pero Trump intentó animar al grupo en ocasiones, afirmando que su primer año de regreso en el cargo fue tan exitoso que los republicanos deberían ganar en noviembre solo por esa razón. Tocó brevemente el tema de Venezuela, habló sobre el dinero que ingresa a Estados Unidos a través de aranceles e inversión directa, y las negociaciones para reducir los precios de los medicamentos.

“Tienen tantas buenas oportunidades. Tienen que usarlas. Si pueden venderlas, vamos a ganar”, indicó Trump. Afirmó que, “Hemos tenido el primer año más exitoso de cualquier presidente en la historia y debería ser algo positivo”.

Los republicanos ahora tienen una mayoría incluso más reducida tras la muerte del representante Doug LaMalfa de California, y la renuncia de la representante Marjorie Taylor Greene, que entró en vigor a medianoche.

“No puedes ser duro cuando tienes una mayoría de tres, y ahora, tristemente, un poco menos que eso", dijo Trump después de rendir homenaje a LaMalfa, señalando los desafíos que enfrenta el titular de la cámara baja Mike Johnson para mantener sus filas unidas.

El presidente también señaló que el representante Jim Baird, republicano por Wisconsin, se está recuperando de un “grave” accidente automovilístico, reduciendo aún más los márgenes de voto de Johnson.

Los republicanos se reunieron al lanzar su agenda para el nuevo año, con problemas de atención médica en particular acosando al partido de cara a las elecciones de mitad de período. Se espera que las votaciones sobre la extensión de los subsidios de seguro de salud vencidos se realicen tan pronto como esta semana, y no está claro si el presidente y el partido intentarán bloquear su aprobación.

Trump dijo que se reunirá pronto con 14 empresas para discutir el seguro de salud.

En declaraciones que se acercaron a los 90 minutos, Trump también reflexionó sobre buscar un tercer mandato como presidente, lo cual violaría la constitución. Afirmó que nunca se informó que instó a sus seguidores a caminar “pacífica y patrióticamente” hacia el Capitolio el 6 de enero de 2021 donde se amotinaron para intentar revertir su derrota electoral. Usó a su esposa, la primera dama Melania Trump, para burlarse de Franklin D. Roosevelt, un demócrata que usaba una silla de ruedas.

Según el presidente, ella piensa que el baile que hace en sus mítines no es presidencial.

“Ella realmente dijo: ‘¿Te imaginas a FDR bailando?’ Ella realmente me dijo eso", comentó Trump. "Y yo dije que hay una larga historia que quizás ella no conoce”.

Los legisladores republicanos se reunieron en el Centro Kennedy, donde la junta, llena de leales a Trump, votó recientemente para renombrarlo como el Centro Kennedy Trump. La medida está siendo impugnada en los tribunales.

Trump y Johnson están tratando de unir a los legisladores en un momento en que los legisladores de base se han sentido envalentonados para desafiar a Trump y al liderazgo en temas como la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

La reunión también se produce días después de la dramática captura del líder venezolano Nicolás Maduro, que ocurrió después de una campaña estadounidense de meses contra el gobierno sudamericano con un aumento de fuerzas en las aguas frente a América del Sur y numerosos bombardeos de lanchas que supuestamente transportaban drogas.

La captura de Maduro está reavivando el debate sobre si el presidente o el Congreso tiene la autoridad para autorizar la campaña contra Venezuela, aunque los legisladores republicanos de la Cámara en gran medida han apoyado los esfuerzos de la administración allí.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Lisa Mascaro y Will Weissert.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP