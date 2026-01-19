americateve

Somalia

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Donald Trump afirmó que Ilhan Omar debería ser encarcelada o expulsada a Somalia y la acusó de encubrir un presunto fraude millonario en Minnesota

Por Redacción América Noticias Miami
trump congreso

El presidente Donald Trump lanzó duras acusaciones contra la congresista demócrata Ilhan Omar en Truth Social, vinculándola a presunto fraude en Minnesota y cuestionando su lealtad a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump afirmó este domingo por la noche que la representante demócrata Ilhan Omar debería ser encarcelada o expulsada a Somalia, en una serie de mensajes publicados en Truth Social que reavivaron la polémica política en Estados Unidos.

En su publicación, Trump acusó a Omar de conocer y encubrir un presunto fraude multimillonario en Minnesota, y la calificó como una “falsa congresista” que, según él, “odia a los Estados Unidos”.

“Hay 19.000 millones de dólares en fraude en Minnesota. La falsa ‘congresista’ Ilhan Omar lo sabe todo. Deberías estar en la cárcel, o incluso recibir un castigo peor, ser enviada de vuelta a Somalia, considerado uno de los peores países del mundo. ¡Podrías ayudar a HACER QUE SOMALIA VUELVA A SER GRANDE!”, escribió Trump.

El perfil de Ilhan Omar

Ilhan Omar ocupa un escaño en la Cámara de Representantes desde principios de 2019. Nació en Somalia y obtuvo la ciudadanía estadounidense en el año 2000, convirtiéndose en una de las primeras mujeres musulmanas elegidas para el Congreso.

La legisladora ha sido una de las voces más críticas de Trump y de sus políticas migratorias, lo que la ha colocado en el centro de ataques recurrentes por parte del mandatario y de sectores conservadores.

Migración, ICE y Minnesota

En otro mensaje, Trump defendió las acciones de ICE y cuestionó a las autoridades de Minnesota por oponerse —según él— a la expulsión de delincuentes extranjeros.

“ICE está expulsando de nuestro país a algunos de los delincuentes más violentos del mundo y devolviéndolos a sus países de origen, donde deben estar. ¿Por qué Minnesota permite esto? ¿De verdad quieren que asesinos y traficantes de drogas se instalen en su comunidad?”, preguntó Trump.

El presidente también afirmó que entre los manifestantes que rechazan las deportaciones hay “agitadores y anarquistas profesionales muy bien pagados”.

Acusaciones de corrupción

Trump amplió sus señalamientos al gobernador de Minnesota y volvió a cargar contra Omar, afirmando que ambos “no se preocupan” porque, según él, así se desvía la atención del fraude de más de 18.000 millones de dólares que asegura se ha cometido en el estado.

“No te preocupes, ¡estamos en ello!”, añadió el mandatario.

Reacciones y controversia adicional

Omar también ha sido blanco de críticas por referirse en el pasado al país como “los Estados Unidos de Dios”, una expresión que generó reacciones entre legisladores republicanos.

El senador republicano por Utah Mike Lee cuestionó públicamente esa frase en la red social X y preguntó cuál debería ser la consecuencia de utilizar ese término para referirse a Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump han generado una ola de reacciones encontradas, con seguidores que respaldan su postura y críticos que consideran sus palabras incendiarias y sin precedentes contra una congresista en funciones.

