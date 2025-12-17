Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

El comentarista conservador Tucker Carlson encendió las alarmas este miércoles al afirmar que el presidente Donald Trump podría anunciar una escalada militar con Venezuela durante su esperado discurso a la nación.

En declaraciones ofrecidas al podcast Judging Freedom , Carlson sostuvo que miembros del Congreso fueron informados de que podría desencadenarse un conflicto bélico en cuestión de horas.

¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! El periodista Tucker Carlson dice que un miembro del Congreso le informó que el presidente Trump anunciará esta noche, durante su discurso, una guerra contra Venezuela. ¡ATENCIÓN ESTA NOCHE DECISION DE TRUMP! pic.twitter.com/DqoOBLS7VJ

“Los miembros del Congreso fueron informados ayer de que se avecina una guerra y que esto podría anunciarse en el discurso del presidente esta noche a las 9”, afirmó Carlson.

“¿Sucederá realmente? No lo sé. No quiero exagerar lo que me dijeron, pero un congresista me lo confirmó esta mañana”, añadió.

La afirmación llega en un momento de extrema tensión, apenas 24 horas después de que Trump anunciara un bloqueo petrolero total contra Venezuela y endureciera su retórica contra el régimen de Nicolás Maduro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardomenoni/status/2001399960978219289?s=20&partner=&hide_thread=false | URGENTE: El presidente Trump, sobre el bloqueo a los petroleros en Venezuela: "No vamos a dejar que nadie que no deba pasar por ahí pase. Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo...” pic.twitter.com/ypoRBXmaSm — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 17, 2025

Trump anuncia bloqueo total a petroleros venezolanos

El martes, Trump comunicó en Truth Social que ordenó un bloqueo completo de todos los petroleros que entran y salen de Venezuela, acusando a Maduro de utilizar el petróleo para financiar actividades criminales.

“El petróleo venezolano financia narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro”, aseguró el mandatario.

Trump afirmó además que Venezuela está “completamente rodeada” por fuerzas militares estadounidenses y advirtió que la presión aumentará hasta que el país entregue “el petróleo, las tierras y otros activos robados”.

En su mensaje, volvió a catalogar al gobierno de Maduro como un “régimen ilegítimo” y lo designó como organización terrorista extranjera.

Bombardeos y tensiones crecientes en el Caribe

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de bombardeos contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico en el marco de la operación Southern Spear, una estrategia militar que la Casa Blanca describe como parte de su campaña contra el crimen transnacional.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que varios de esos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, agravando la tensión internacional.

La administración Trump insiste en que Maduro es el cabecilla del llamado Cártel de los Soles, una estructura criminal que el gobierno venezolano niega categóricamente.

La CIA intensifica operaciones encubiertas

De acuerdo con un informe de Reuters, la CIA ha incrementado sus operaciones clandestinas en Venezuela con el objetivo de “preparar opciones de transición política”, incluyendo escenarios de desestabilización interna o posibles acciones para remover a Maduro del poder.

Esta información, combinada con las declaraciones de Tucker Carlson, alimenta la percepción de que Estados Unidos podría estar a las puertas de un cambio radical en su política hacia Caracas, incluso contemplando una intervención directa.

¿Anuncio inminente? Expectación ante el discurso presidencial

El discurso de Trump, programado para las 9:00 p.m., se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año.

Analistas coinciden en que, aunque no es seguro que el presidente anuncie una guerra, el tono reciente de la Casa Blanca sugiere que la confrontación ha escalado a niveles inéditos.