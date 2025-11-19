americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Trump firma ley para publicar archivos del caso Jeffrey Epstein

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles un proyecto de ley que obliga a su gobierno a liberar archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cediendo a la presión política de su propio partido después de inicialmente resistirse a esos intentos.

Epstein TRUMP

Trump podría haber optado por liberar muchos de los archivos por su cuenta hace meses.

"Los demócratas han utilizado el tema 'Epstein', que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias", afirmó Trump en una publicación en redes sociales al anunciar que había firmado la iniciativa de ley.

El proyecto de ley requiere que el Departamento de Justicia libere todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal en 2019, dentro de 30 días. Permite censurar información sobre las víctimas de Epstein por investigaciones federales en curso, pero la dependencia no puede retener información debido a "vergüenza, daño a reputación o delicadeza política".

Fue un giro notable de los acontecimientos para lo que una vez fue un intento descabellado de forzar la divulgación de archivos del caso por parte de una extraña coalición legislativa de demócratas, un antagonista republicano del presidente y un puñado de antiguos leales a Trump.

Pero durante el fin de semana, Trump dio un giro brusco sobre los archivos una vez que quedó claro que la acción del Congreso era inevitable. Insistió en que el asunto Epstein se había convertido en una distracción para la agenda del Partido Republicano e indicó que quería seguir adelante.

"Simplemente no quiero que los republicanos pierdan de vista todas las victorias que hemos tenido", expresó Trump en una publicación en redes sociales el martes por la tarde, explicando la razón de su abrupto cambio de postura.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con una votación de 427-1. El Senado lo aprobó posteriormente por unanimidad, omitiendo una votación formal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Varios clientes compran en el Reading Terminal Market de Filadelfia, el miércoles 29 de octubre de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

Aranceles de Trump reducen 24% el déficit comercial de EEUU

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, el 29 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

Trump nomina a nuevo director para oficina de Protección del Consumidor pese al cierre de la agencia

trump destaca a cristiano ronaldo durante cena de gala con el principe saudi: mi hijo es fan

Trump destaca a Cristiano Ronaldo durante cena de gala con el príncipe saudí: "Mi hijo es fan"

El presidente Donald Trump sube al escenario durante el Foro de Inversión Saudí junto al príncipe heredero Mohamed bin Salman en el Centro Kennedy, el miércoles 19 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump defiende la inmigración de mano de obra cualificada ante críticas de sus seguidores

Destacados del día

Trump firma ley para publicar archivos del caso Jeffrey Epstein

Trump firma ley para publicar archivos del caso Jeffrey Epstein

Trump destaca a Cristiano Ronaldo durante cena de gala con el príncipe saudí: Mi hijo es fan

Trump destaca a Cristiano Ronaldo durante cena de gala con el príncipe saudí: "Mi hijo es fan"

Casa Blanca rechazó oferta de Maduro de dimitir tras un plazo de dos años, Según el New York Times

Casa Blanca rechazó oferta de Maduro de dimitir tras un plazo de dos años, Según el New York Times

Muere bailarina cubana en ataque armado contra un bar en Puebla, México

Muere bailarina cubana en ataque armado contra un bar en Puebla, México

Cuba se retira de la Copa del Caribe de Béisbol en Bahamas por costos y falta de infraestructura

Cuba se retira de la Copa del Caribe de Béisbol en Bahamas por costos y falta de infraestructura

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter