Tormenta tropical Ernesto se fortalece tras pasar por P. Rico; prevén que se convierta en huracán

Una imagen de satélite de GOES-16 GeoColor tomada a las 4:30 de la tarde EDT y proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) se ve la tormenta tropical Ernesto sobre el océano Atlántico y moviéndose en dirección oeste-noroeste hacia las Antillas Menores, el lunes 12 de agosto de 2024. (NOAA via AP)

Turistas sentados en la playa La Pared mientras la tormenta tropical Ernesto pasa por Luquillo, Puerto Rico, el martes 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Alejandro Granadillo)