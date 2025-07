Subcomisión de cámara baja de EEUU vota a favor de requerir archivos de Epstein a Depto. de Justicia

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, flanqueado por la representante Katherine Clark, izquierda, encargada de la disciplina de la Cámara, y del representante Pete Aguilar, presidente del caucus demócrata, habla con la prensa sobre la decisión del presidente de la Cámara, Mike Johnson, de salir de Washington anticipadamente, mientras los republicanos se enfrentan por los archivos del caso de Jeffrey Epstein, en el Capitolio, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved