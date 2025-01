Secretario de Defensa de EEUU retira acreditación y la escolta al general Milley, crítico de Trump

ARCHIVO - El general retirado Mark Milley, expresidente del Estado Mayor, comparece ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para hablar sobre la retirada estadounidense de Afganistán, en el Capitolio el martes 19 de marzo de 2024 en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.