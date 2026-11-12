Megaspeed, empresa clave en escándalo de CEO de Nvidia, promete cooperar con pesquisa de EEUU

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En su primer comunicado desde que Huang admitió haber mantenido un amorío con una mujer china exejecutiva de la empresa, Megaspeed señaló que se toma “muy en serio” su obligación de cumplir las leyes estadounidenses de control de exportaciones.

“Megaspeed está comprometida a trabajar de manera constructiva y transparente con el gobierno de Estados Unidos”, indicó el comunicado.

Según reportes, la junta directiva de Nvidia se reunió para analizar la situación de Huang, pero no se ha dado a conocer ningún resultado de esas conversaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP