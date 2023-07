El IRS recaudan 38 millones en impuestos atrasados

ARCHIVO - Sede del Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos, Washington, 22 de marzo de 2023. El Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) está presumiendo su capacidad de auditar a los grandes evasores de impuestos al defender su presupuesto y tratar de evitar los recortes propuestos por los republicanos. Los jefes del IRS dijeron que recaudaron 38 millones de dólares en impuestos atrasados de 175 grandes contribuyentes en los últimos meses. (AP Foto/Susan Walsh, File) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.