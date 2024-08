Quiénes son elegibles para el nuevo programa de 'parole in place' que comenzó este Lunes

Estados Unidos ha implementado un nuevo programa migratorio llamado " parole in place", dirigido a migrantes que ya residen en el país sin un estatus legal y que están casados con ciudadanos estadounidenses.

El programa "parole in place" permite a los migrantes que residen en Estados Unidos sin estatus legal solicitar permisos de permanencia, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Entre estos, destaca el estar casado con un ciudadano estadounidense, haber vivido en el país durante al menos diez años, y no representar una amenaza para la seguridad pública o nacional.

El USCIS estima que cerca de 500,000 cónyuges no ciudadanos y unos 50,000 hijos o hijastros podrían beneficiarse de esta medida. Los interesados deberán completar y enviar en línea el formulario I-131F, que tiene un costo de 580 dólares.

Este programa, anunciado por la Administración Biden el 18 de junio, requiere que los solicitantes hayan residido continuamente en Estados Unidos desde el 17 de junio de 2014 y que se encontraran físicamente en el país el 17 de junio de 2024. Además, deben haber ingresado al país sin admisión o libertad condicional y no tener ningún estatus migratorio legal o de no inmigrante.

Los funcionarios de inmigración han aclarado que no podrán aplicar aquellos condenados por ciertos delitos, aunque no especificaron cuáles. También se estableció que los hijos no ciudadanos de los solicitantes deben tener menos de 21 años. Una vez aprobados, los beneficiarios tendrán un plazo de tres años para solicitar la residencia permanente en Estados Unidos.