Polvo sospechoso hallado en la Casa Blanca era cocaína

ARCHIVO - Vista de la Casa Blanca, Washington, 30 de julio de 2022. La Casa Blanca fue evacuada brevemente el domingo por la noche cuando el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David después que el Servicio Secreto descubrió un polvo sospechoso en una zona del Ala Oeste, donde se encuentran las oficinas presidenciales, y un análisis preliminar reveló que era cocaína, dijeron dos agentes policiales el martes 4 de julio de 2023. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.