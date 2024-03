Orden ejecutiva de Biden permitiría votar a convictos no elegibles e inmigrantes ilegales.

El presidente Joe Biden da un discurso durante una visita a la frontera sur de Estados Unidos, el jueves 29 de febrero de 2024, en Brownsville, Texas. De izquierda a derecha están también el alcalde de Brownsville, John Cowen; el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, y el representante demócrata Vicente Gonzalez. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved