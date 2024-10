Mujer vinculada con la pandilla MS-13 es sentenciada a 50 años en prisión en EEUU

ARCHIVO - El ataúd de Justin Llivicura, uno de los cuatros jóvenes que fueron encontrados sin vida en una presunta masacre perpetrada por la pandilla MS-13, es cargado por varias personas tras su funeral en una iglesia de East Patchogue, Nueva York, el 19 de abril de 2017. (AP Foto/Frank Eltman, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.